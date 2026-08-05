¿"Resiliencia" o "resilencia"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

En los últimos años, la palabra "resiliencia" se ha convertido en una expresión habitual para hablar de la capacidad de las personas para afrontar situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. Se utiliza en conversaciones, en los medios de comunicación y en numerosos ámbitos, pero su escritura genera una duda bastante frecuente: ¿se dice "resiliencia" o "resilencia"?

La forma adecuada según la Real Academia Española (RAE) es "resiliencia", con i después de la l. Por tanto, cuando se utiliza esta palabra, lo correcto es mantener esa secuencia y no escribir "resilencia".

Resiliencia procede del inglés resilience, que, a su vez, deriva del latín resiliens, -entis. De esta forma se explica la grafía que ha quedado asentada en español.

La confusión entre "resiliencia" y "resilencia" puede aparecer precisamente porque, al pronunciar la palabra, la sucesión de sonidos puede llevar a omitir esa i. Sin embargo, a la hora de escribirla, la forma correcta es "resiliencia".

Así, cuando queramos referirnos a este concepto, debemos escribir resiliencia: "La resiliencia es importante para afrontar las dificultades", y no "resilencia".

Por tanto, aunque "resilencia" pueda aparecer ocasionalmente escrita de esta manera, la forma adecuada en español es resiliencia.