¿Se escribe "a voleo" o "a boleo"? La RAE aclara la duda ortográfica

Expresiones como "elegir a voleo" o "hacer algo al voleo" son habituales para indicar que una acción se realiza al azar. Sin embargo, también es frecuente encontrar la grafía "a boleo", una forma que no es adecuada. La Fundéu y la Real Academia Española (RAE) recuerdan que las formas correctas son "a voleo" y "al voleo".

Según el Diccionario de la lengua española, la locución "a voleo" se emplea, en su sentido original, para describir la siembra realizada arrojando la semilla al aire. En un uso coloquial, también significa hacer algo "de una manera arbitraria o sin criterio".

La obra académica recoge además como válida la variante "al voleo", una forma que también aparece en la Nueva gramática de la lengua española.

Por qué no se escribe "a boleo"

La duda suele surgir porque muchas personas relacionan esta expresión con la palabra "bola". Sin embargo, FundéuRAE explica que su origen etimológico está vinculado a "vuelo" y "volear", no a "bola" ni a "bolear".

El segundo elemento de la expresión es el sustantivo "voleo", escrito con "v", que entre sus acepciones incluye la de "golpe dado en el aire a algo antes de que caiga al suelo". En cambio, "boleo" hace referencia a la acción de bolear o al lugar donde se tira la bola, por lo que no corresponde utilizarlo en esta locución.

Por este motivo, expresiones como "abrir un libro a voleo", "echar la lotería a voleo" o "pintar al voleo" son las formas adecuadas. La recomendación de FundéuRAE recuerda que, aunque la pronunciación de la "b" y la "v" sea la misma en español, la escritura correcta depende del origen y del significado de cada palabra.