¿Mayúscula o minúscula? La RAE explica cómo escribir "san", "santo" y "santa"

La Real Academia Española (RAE) ha recordado una de las dudas habituales de la escritura en español: el uso de mayúscula o minúscula en los tratamientos san, santo y santa. La norma establece que estos términos deben escribirse con minúscula cuando funcionan como tratamientos y no forman parte de un nombre propio.

La Ortografía de la lengua española señala que estos términos actúan como apelativos utilizados para dirigirse o aludir a una persona, por lo que tienen la consideración de nombres comunes o adjetivos.

Por ello, no resulta adecuado escribir con mayúscula inicial expresiones como san Francisco, santa Teresa de Jesús o santa Laura Montoya cuando se hace referencia a los santos. La forma recomendada es mantener la minúscula en estos tratamientos, al igual que ocurre con otros antenombres como don o doña.

En algunos textos periodísticos y otros ámbitos siguen apareciendo ejemplos como "el papa León XIV visita Asís, la tierra de San Francisco" o "así era el verdadero rostro de Santa Teresa de Jesús", en los que estos términos aparecen escritos de forma incorrecta según la norma académica.

Cuándo sí se escribe con mayúscula

La Academia explica que San, Santo y Santa sí deben escribirse con mayúscula cuando dejan de funcionar como tratamientos y pasan a formar parte de un nombre propio. Es el caso de los topónimos, nombres de lugares, monumentos o festividades.

Por ejemplo, son correctas expresiones como San Francisco para referirse a la ciudad estadounidense, plaza de Santa Catarina o veranillo de San Miguel. También mantienen la mayúscula sus abreviaturas: S. Francisco, Sta. Teresa y Sto. Tomás.

La RAE también recuerda que el tratamiento san se escribe sin tilde. Al tratarse de un monosílabo, no debe llevar acento gráfico, salvo en aquellos casos en los que exista una tilde diacrítica, destinada a diferenciar palabras con distinto significado.