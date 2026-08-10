¿Se escribe "bisnieto" o "biznieto"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

Las palabras "bisnieto" y "biznieto" generan dudas habituales en español, especialmente por la diferencia entre la ese y la zeta. La FundéuRAE ha explicado que las dos formas son correctas y pueden utilizarse en español.

La confusión aparece con frecuencia en textos periodísticos y comunicaciones escritas, donde conviven ambas grafías. Sin embargo, la norma académica recoge las dos posibilidades y establece que la variante con ese es la más extendida en el uso actual.

Según la Nueva gramática de la lengua española, el prefijo "bi-" presenta en algunas palabras las variantes "bis-" y "biz-". Esta alternancia se mantiene en determinados términos, entre ellos "bisnieto" y "biznieto".

El Diccionario de la lengua española recoge ambas voces con el mismo significado: 'hijo del nieto de una persona'. Por tanto, escribir cualquiera de las dos formas no supone un error ortográfico.

La FundéuRAE señala que ejemplos como "Celebra la vida y cumple su sueño de bailar con un biznieto", "La bisnieta revela la descendencia brasileña del legendario cantautor" o "100 años, 13 hijos, 55 nietos y 101 bisnietos: la historia de la mujer centenaria que ayuda ahora a la ciencia" son usos adecuados.

La forma más habitual

Aunque las dos grafías son válidas, el Diccionario panhispánico de dudas indica que la forma preferida por el uso general es "bisnieto", con ese.

La alternancia entre "s" y "z" en este tipo de palabras responde a la evolución y adaptación de determinadas voces dentro del español. En este caso concreto, la lengua ha conservado dos variantes reconocidas por las instituciones académicas.