¿"Veintiún" o "veintiuno por ciento"? La forma correcta de escribir los porcentajes según la RAE

Los porcentajes aparecen constantemente en noticias, informes y estudios, pero algunas de sus expresiones generan dudas incluso cuando parecen construirse de la forma más lógica. Es el caso de cifras como 21 %, 31 % o 41 % cuando se escriben con palabras.

Es frecuente encontrar en los medios frases como "La tasa de positivos sigue por encima de un inquietante veintiún por ciento", "El veintiún por ciento planea automatizar más como resultado de la crisis" o "El cuarenta y un por ciento de los hispanos dice que los ingresos actuales de sus hogares son menores".

Sin embargo, en estos casos la forma adecuada es otra.

La clave está en la expresión "por ciento"

El Diccionario panhispánico de dudas explica que "uno" se transforma en "un" cuando acompaña a un sustantivo masculino. Por ejemplo, se dice "un caballo" y no "uno caballo".

La situación cambia cuando aparece la locución "por ciento". En expresiones como "veintiuno por ciento" o "cuarenta y uno por ciento", el numeral no acompaña directamente a un sustantivo masculino. "Por ciento" comienza con la preposición "por" y funciona como una expresión adverbial.

Por esta razón, no corresponde utilizar las formas apocopadas "veintiún", "treinta y un" o "cuarenta y un" delante de "por ciento".

La forma correcta es "veintiuno por ciento"

Así, cuando el porcentaje se escribe con palabras, debe mantenerse la forma "uno": "el veintiuno por ciento de los alumnos", "el treinta y uno por ciento de los residentes" o "el cuarenta y uno por ciento de los encuestados".

La regla se extiende a cualquier porcentaje terminado en uno. Por tanto, aunque "veintiún por ciento" o "cuarenta y un por ciento" sean construcciones que pueden encontrarse con frecuencia, lo recomendado en estos casos es escribir "veintiuno por ciento" y "cuarenta y uno por ciento".

Una pequeña diferencia que puede pasar desapercibida, pero que cambia la corrección de la expresión.