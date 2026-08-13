¿"Álbums", "álbunes" o "álbumes"? Así se escribe este plural según la RAE

La palabra "álbum" aparece con frecuencia en textos relacionados con música, fotografía o publicaciones, y su plural puede generar dudas al escribir. En los medios de comunicación se encuentran distintas formas, algunas de ellas alejadas de la norma académica, debido a la particularidad de los sustantivos terminados en "-m".

Una terminación que genera dudas

La Real Academia Española (RAE) explica que los sustantivos acabados en "-m", muchos de ellos procedentes del latín, suelen formar el plural mediante la incorporación de una "-s". Es lo que sucede, por ejemplo, con tándem, cuyo plural es "tándems", o con "ultimátum", que da lugar a ultimátums.

No todos los términos terminados en esta consonante siguen exactamente el mismo patrón. La propia norma recoge diferentes posibilidades según cada palabra.

El caso particular de 'álbum'

Entre estos sustantivos existen algunos que forman el plural mediante "-es". Es el caso de "álbum". La forma correcta, por tanto, es "álbumes". No son adecuadas otras variantes que pueden encontrarse ocasionalmente en textos escritos.

Así, expresiones como "37 álbums de estudio" deberían escribirse "37 álbumes de estudio". Lo mismo ocurre cuando se utiliza el sustantivo en otros contextos: "sus primeros álbumes", "varios álbumes de fotografías" o "una colección de álbumes".

Tampoco 'álbunes'

La duda no se limita a la terminación del plural. También aparece en ocasiones la forma "álbun", a partir de la cual se construye "álbunes".

La norma académica considera incorrectas ambas formas. La palabra es "álbum", mientras que su plural se forma sobre esta misma base.

Por ello, tampoco sería correcto escribir "los primeros álbunes de un artista". La forma adecuada es "los primeros álbumes".

No todas las palabras en '-m' funcionan igual

El caso de "álbum" permite comprobar que no existe una única regla aplicable a todos los sustantivos terminados en "-m".

Algunas palabras admiten más de una forma de plural. "Ítem", por ejemplo, puede formar "ítems" o "ítemes", mientras que "réquiem" admite "réquiem" como plural invariable y también "réquiems".

Por tanto, aunque la terminación de la palabra puede llevar a aplicar una regla general, cada término debe ajustarse a la forma establecida por la norma.