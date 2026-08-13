El asesinato del presidente del Gobierno que cambió para siempre la política de España

El 8 de agosto de 1897, Antonio Cánovas del Castillo fue asesinado a tiros en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón. El presidente del Gobierno se encontraba leyendo el periódico cuando el anarquista italiano Miquel Angiolillo se acercó y disparó contra él. El magnicidio supuso un enorme trauma para la sociedad española y se produjo apenas un año antes de la pérdida de Cuba.

En Es la Mañana de Fin de Semana, de esRadio, Joaquín Ramírez, presidente de la Fundación Cánovas del Castillo, ha recordado las circunstancias del asesinato y el impacto que tuvo en la política española. El crimen, ocurrido hace 129 años, acabó con la vida de uno de los principales arquitectos políticos de la Restauración.

"No acabó con su obra, pero supuso un trauma grandísimo para la sociedad", explica Ramírez al recordar las consecuencias inmediatas del asesinato. El presidente de la Fundación recuerda que apenas un año después, en 1898, España sufrió la pérdida de Cuba, dando paso a un periodo de profunda crisis nacional.

"El país entró en una fase muy terrible en la que se revisó a sí mismo para saber si tenía un camino para continuar o no", señala.

Un asesinato en el balneario

Cánovas se encontraba en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón, acompañado por su esposa y con una escolta reducida. Según Ramírez, aquella situación pudo responder a un exceso de confianza del propio presidente, que no esperaba que alguien pudiera entrar en el recinto para acabar con su vida.

"Cánovas era un hombre muy seguro de sí mismo e incapaz de pensar que iba a pasar lo que ocurrió", explica.

El político se encontraba en un banco situado en el patio, junto al comedor. Mientras su mujer saludaba a una conocida, Cánovas se puso a leer el periódico La Época. Fue entonces cuando Angiolillo se acercó y le disparó. "Sin sospecha ninguna le tiró tres tiros. El cuarto no lo pudo perpetrar porque lo detuvieron", relata Ramírez.

El anarquista italiano había llegado a España con la intención de vengar la represión contra los anarquistas detenidos en los procesos de Montjuic. Sin embargo, el presidente de la Fundación Cánovas del Castillo rechaza cualquier intento de justificar el crimen. "El terrorismo nunca puede ser justificado", afirma.

El proyecto político de Cánovas

Más allá de su asesinato, Cánovas fue una de las figuras fundamentales de la Restauración borbónica. Ramírez reivindica especialmente su apuesta por un sistema basado en la alternancia entre dos grandes fuerzas políticas. "Cánovas lo vio claro, copió el modelo británico y creó ese turnismo", explica.

A su juicio, aquel sistema permitió superar décadas de enfrentamientos políticos y establecer una cierta estabilidad institucional. La Restauración supuso además el regreso de la monarquía borbónica con Alfonso XII y la posibilidad de que conservadores y liberales se alternaran en el Gobierno.

"La posibilidad de que dos partidos contrarios se entendieran, se tratasen con caballerosidad y fueran capaces de turnarse en la presidencia del Consejo de Ministros con naturalidad y sin hacer una oposición sangrienta", resume Ramírez.

Sin embargo, el asesinato de Cánovas aceleró la fragmentación del Partido Conservador. Para el presidente de la Fundación, aquel momento supuso también el inicio de una etapa marcada por una mayor división política.

El respeto entre Cánovas y Sagasta

Uno de los aspectos que destaca Ramírez es la relación entre Cánovas y su principal rival político, Práxedes Mateo Sagasta. Ambos se alternaron en la presidencia del Consejo de Ministros y, pese a sus diferencias, mantuvieron una relación basada en el respeto.

Ramírez recuerda especialmente las palabras de Sagasta ante el cuerpo presente de Cánovas: "Ya a partir de ahora todos los políticos podemos llamarnos de tú".

Para el presidente de la Fundación, aquella frase demuestra la consideración que Sagasta tenía hacia su adversario político. "Eso mostraba el respeto de Sagasta por su rival político Antonio Cánovas del Castillo", señala.

Un legado centrado en la formación

La Fundación Cánovas del Castillo trabaja actualmente en la formación de jóvenes en liderazgo, oratoria, debate y trabajo en equipo. Su objetivo, explica Ramírez, es transmitir algunos de los valores que considera fundamentales en el legado de Cánovas.

"Pretendemos siempre ser apolíticos, estar centrados, ser fieles y leales a la Constitución Española, a la democracia y al respeto a los demás", asegura.

La institución trabaja con jóvenes desde edades tempranas y organiza campeonatos de debate universitario, debate escolar y debate en inglés, además de simulaciones parlamentarias. El propósito es que los alumnos aprendan a defender posiciones, escuchar argumentos y comprender que el debate político no tiene por qué convertirse en enfrentamiento personal. "La oratoria, la comunicación es absolutamente necesaria para cada uno de nosotros", afirma Ramírez.

La lección frente a los extremismos

129 años después del asesinato, la figura de Cánovas también sirve para reflexionar sobre los extremismos políticos actuales. Ramírez considera que una de las principales lecciones está en la propia trayectoria personal del político malagueño.

Cánovas nació en Málaga, comenzó su trayectoria como periodista, estudió Derecho y fue adquiriendo prestigio hasta convertirse en presidente del Consejo de Ministros en seis ocasiones. "La política es el arte de lo posible, que se puede hacer sin peligro en cada momento", recuerda Ramírez como una de las ideas asociadas al pensamiento de Cánovas.

Para el presidente de la Fundación, esa capacidad para formarse, prepararse y comunicarse sigue siendo esencial en la sociedad actual. También reivindica que hablar en público no debería considerarse una habilidad extraordinaria reservada a unos pocos. "Todos podemos ejercerla, todos podemos formarnos, prepararnos y resolverla con buen resultado", sostiene.

Una enseñanza que resume el objetivo de la Fundación: convertir el debate, la oratoria, el respeto y la formación en herramientas habituales para las nuevas generaciones.