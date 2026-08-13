Profesores negros en universidades blancas

El primer catedrático negro de la historia fue Juan de Sessa, también conocido como Juan Latino y Juan Negro, en la Granada del siglo XVI. Esclavo liberado por sus prodigiosas facultades, llegó a lo más alto de la academia española y convenció a Felipe II de mantener los restos de los Reyes Católicos en la Capilla Real granadina en lugar de ser trasladados al Escorial.

En el siglo XXI, sin embargo, la academia anglosajona impone que en sus universidades, de mayoría blanca, los negros sean promovidos no por méritos sino por el color de su piel. Un racismo inverso que sus defensores llaman "DEI" y sus detractores ven como condescendencia paternalista, pues señala al negro como incapaz por defecto. Harvard reconoció que, sin discriminación positiva, en lugar de un 12% de estudiantes negros tendría solo un 0,8%, lo que no hizo gracia a los asiáticos, que la demandaron. Y es que la discriminación positiva de unos es discriminación negativa de otros.

Hace apenas unos días, Jason Arday dimitió de su cátedra en Cambridge, empujado por semanas de acusaciones de plagio masivo y una biografía sembrada de invenciones más propias de un marciano que de un humano. Arday es negro, y Cambridge lo había publicitado como el más joven profesor negro de su historia, poco menos que un Juan de Sessa resucitado. Cuando Times Higher Education investigaba a Arday, la policía inglesa intervino para intimidar al periodista que solo había pedido contrastar unos hechos que hacían de Arday una combinación de Wittgenstein, Abebe Bikila y Martin Luther King.

La caída de Arday sería un episodio menor de fraude académico, pero no era un profesor cualquiera, sino que había sido publicitado con entusiasmo devocional como un paradigma de las bondades del sistema DEI, que había logrado que un niño autista y disléxico que supuestamente no habló hasta los once ni leyó hasta los dieciocho llegase a ser el catedrático negro más joven de Cambridge a los treinta y siete.

Lo relevante es que muchos intelectuales negros hacen campaña contra esta discriminación. Thomas Sowell, Glenn Loury y Shelby Steele sostienen desde hace décadas que la condescendencia con que la izquierda trata a los negros, bajando el listón y blindando de crítica sus logros, no es generosidad sino, en palabras de Loury, "la suave tiranía de las bajas expectativas". Un racismo disfrazado de empatía que presupone que el negro necesita protección especial para llegar donde otros llegan por mérito. Sowell añade que cuando los estándares varían según el grupo, el resultado es una marca de sospecha sobre el beneficiario. Steele sostuvo que la política racial contemporánea busca menos la igualdad de los negros que la absolución moral de los blancos "progresistas". El negro deja de ser un individuo con trayectoria propia y pasa a ser la pantalla donde una conciencia culpable proyecta su redención. Primero fue la esclavitud literal, ahora la esclavitud simbólica de las políticas de preferencia grupal.

Cambridge —como antes Harvard con su rectora negra, Claudine Gay, también obligada a dimitir por plagio aunque sigue cobrando millones al año como profesora— convirtió a Arday en un icono negro sin querer ver que el emperador de color estaba desnudo. Como contrapunto, Roland Fryer, catedrático de Economía en Harvard, titular desde los treinta, fue castigado por no comportarse como un buen negro "progresista". En 2016 publicó un estudio sobre la fuerza policial en Houston que desmentía un dogma izquierdista contra la policía, ya que pese a que esta usaba más fuerza no letal contra negros e hispanos, no halló sesgo racial en los tiroteos, con menos disparos contra sospechosos negros que contra blancos en casos comparables. Se desató una caza de brujas izquierdistas contra Fryer ya que el único negro bueno es el que se somete a los dictados rojos —como también sucede con los homosexuales—. Harvard lo suspendió dos años y cerró su laboratorio, oficialmente por conducta sexual inapropiada, que siempre ha negado. La entonces decana Claudine Gay, una negra rojamente correcta, declaró que no cumplía lo que la comunidad esperaba. Qué mala suerte tienen los negros, a los peores los desenmascaran y a los mejores los ponen en la picota.

Detrás de todo está el paradigma woke, cuya jerga DEI —diversidad, equidad e inclusión— destruye el proyecto ilustrado de la universidad libre encaminada a la verdad. En su lugar se expande una secta que sustituye la verdad por la "justicia", la objetividad por la autoficción y el mérito por el nepotismo racial y de género. Lo llaman "deconstruir" y "decolonizar" la civilización occidental, a la que acusan de ser demasiado blanca, racional, heterosexual y europea. Lo que cuenta no es si el trabajo es riguroso, sino si quien lo firma encaja en la casilla identitaria que la institución necesita llenar.

Quinientos cincuenta años después de Juan de Sessa, la universidad anglosajona parece haber olvidado la lección de Humboldt, fundador liberal de la universidad moderna: ninguna causa, por justa que se proclame, sobrevive si una mentira la sostiene. Cambridge tardó años en admitir lo que un investigador descubrió en horas con un detector de plagio. Harvard silenció a quien cuestionaba un dogma izquierdista, por muy negro que fuese, mientras apostaba todo por una rectora sin méritos ni ética por ser del negro políticamente correcto. Ambas reacciones parten de la misma premisa y deberían avergonzar a unas instituciones que cobran miles de euros por curso y aún tiene la desvergüenza de llamarse universidad.