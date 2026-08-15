La exposición que lleva el arte contemporáneo a un inesperado rincón de Palencia

El arte contemporáneo no siempre tiene que encontrarse en las grandes galerías o en los museos. También puede aparecer en espacios más inesperados y cercanos, como un local vinculado a un bar-restaurante en un pequeño municipio de Palencia. Es el caso de ¡Una de Bravas!, una exposición colectiva que reúne el trabajo de cuatro artistas contemporáneas y que puede visitarse hasta el 30 de agosto en el Espacio de Arte Alsocayo, en Aguilar de Campoo.

La muestra reúne pintura, escultura e ilustración y busca acercar la creación artística al público desde un espacio alejado de los circuitos tradicionales. Así lo explicaron el comisario Adrián Segura y la artista Estefanía Soto en Es la Mañana de Fin de Semana, donde repasaron las características de esta exposición y sus propias trayectorias.

El propio nombre de la muestra rompe con la solemnidad que suele acompañar al mundo del arte. ¡Una de Bravas! juega con la relación entre el espacio, vinculado a la gastronomía, y la idea de "brava" aplicada a las mujeres creadoras.

"El Espacio de Arte al Socayo es un espacio un poco exento a un bar-restaurante que hay en Aguilar de Campoo", explicó Adrián Segura. Según el comisario, esta combinación permite que el arte resulte mucho más cercano y accesible para todos.

Una exposición para acercar el arte a nuevos espacios

El título nace precisamente de esa unión entre las famosas patatas bravas y las cuatro artistas que participan en la exposición. "A las mujeres hoy en día, cuando son artistas, son creadoras, son fuertes y tal, pues se les llama bravas", señaló Segura.

Para Estefanía Soto, que participa en la muestra bajo el nombre artístico de la dama limón, este tipo de iniciativas tienen especial importancia porque permiten que las creadoras desarrollen su trabajo fuera de los espacios habituales. La artista destacó además el papel del propio espacio y de su propietaria, Belén, a la hora de hacer posible la exposición.

"Me parece un espacio muy apropiado para el arte, que alberga además unas exposiciones muy diferentes entre sí", explicó Soto, quien reivindicó también la posibilidad de acercar el arte a lugares menos conocidos, como la Montaña Palentina y Aguilar de Campoo.

Cuatro artistas, cuatro discursos

Uno de los retos de cualquier exposición colectiva es conseguir que las diferentes propuestas puedan convivir sin que unas terminen ocultando a las otras. En este caso participan Marina, Marta, Mai y Estefanía Soto, cada una con un lenguaje artístico propio.

Adrián Segura considera que una muestra colectiva funciona mejor cuando no reúne a un número excesivo de artistas. En el Espacio de Arte al Socayo llevan desarrollando este tipo de programación desde 2020, cuando organizaron su primera exposición, aunque tuvieron que cerrarla posteriormente debido a la pandemia.

"Sí me gusta siempre que haya al menos dos artistas exponiendo a la vez, pero que sean diferentes, cada uno con su discurso", explicó.

En ¡Una de Bravas!, Estefanía presenta ocho piezas, Marina tres, Mai nueve y Marta otras ocho. Una cantidad que, según el comisario, permite conocer el discurso de cada creadora y observar cómo cambia la mirada del visitante al pasar de unas obras a otras.

De las letras al collage

Estefanía Soto se presenta como "la dama limón", un nombre con el que quiso alejarse de su perfil profesional como escritora, periodista y poeta para explorar otros lenguajes creativos.

"Me apetecía jugar un poco precisamente con las letras, que al final es el campo que más domino, y acercarme al arte y a la superposición de imágenes", explicó.

El collage se ha convertido así en una herramienta para experimentar con la palabra y con las imágenes. La artista reconoce que también buscaba recuperar una faceta más lúdica y "brava" de sí misma.

"El collage para mí representa precisamente eso, la libertad de poder jugar con la palabra", afirmó.

Su trayectoria, además, está marcada por la búsqueda constante. Estudió Periodismo en Sevilla, vivió en distintos países y descubrió el teatro durante su estancia en Bruselas. Actualmente estudia Dramaturgia en la Resad en Madrid, después de haber pasado por la Escuela de Interpretación Metrópolis.

"Yo diría que soy una persona muy curiosa, con muchas ganas de aprender", resumió.

Un proyecto artístico que continúa fuera de la exposición

La colaboración entre Segura y Soto no se limita a ¡Una de Bravas!. Ambos trabajan actualmente en otro proyecto artístico cerca de Aguilar de Campoo, en el valle de Valderredible, ya en Cantabria.

Se trata de un mural de 144 metros cuadrados realizado sobre cuatro grandes contenedores marítimos. Segura, que es pintor y también muralista, cuenta con la ayuda de Soto para desarrollar esta pieza, cuya inauguración estaba prevista para las semanas posteriores a la entrevista.

Segura explicó que su trabajo como comisario y gestor cultural es, en cierto modo, complementario a su profesión como pintor. "Me gusta mucho estar conectado con otros compañeros artistas", señaló, antes de destacar que su propia experiencia como creador le permite comprender mejor las necesidades de otros artistas.

Mientras tanto, "Una de Bravas" continúa abierta al público hasta el 30 de agosto en el Espacio de Arte al Socayo de Aguilar de Campoo, una propuesta que demuestra que el arte contemporáneo también puede encontrar su lugar fuera de los circuitos tradicionales.