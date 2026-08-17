Muere a los 36 años Hayden Panettiere, estrella de 'Heroes' y 'Nashville'

La actriz estadounidense Hayden Panettiere ha muerto este domingo a los 36 años, según ha confirmado su familia a través de su representante. La intérprete alcanzó fama mundial encarnando a Claire Bennet en Heroes y posteriormente consolidó su carrera con Nashville, serie por la que llegó a estar nominada en dos ocasiones a los Globos de Oro.

Las circunstancias de su muerte no han sido aclaradas. La causa del fallecimiento continúa sin hacerse pública y el caso está siendo investigado, según las informaciones conocidas hasta el momento.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensos a todos los que la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla", ha señalado la familia en el comunicado remitido a ABC News a través de su representante.

La muerte de Panettiere se produce cuando faltaban apenas unos días para que cumpliera 37 años y después de haber retomado durante los últimos tiempos su actividad profesional y su presencia pública. El pasado mayo publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, un libro en el que repasó tanto su carrera desde una edad muy temprana como algunos de los episodios más complicados de su vida.

Dos personajes que marcaron su carrera

Aunque llevaba años trabajando como actriz, fue Claire Bennet quien convirtió a Panettiere en una figura reconocible en todo el mundo. En Heroes, estrenada por NBC en 2006, se metió en la piel de una animadora de instituto capaz de recuperarse de prácticamente cualquier herida. El personaje se convirtió en una de las imágenes más representativas de una serie que durante sus primeras temporadas fue todo un fenómeno televisivo.

El éxito abrió una nueva etapa para Panettiere. En 2011 entró en otra franquicia muy popular, esta vez en el cine, interpretando a Kirby Reed en Scream 4. Más de una década después regresó al personaje en Scream VI, estrenada en 2023.

Pero si Heroes le proporcionó fama internacional, Juliette Barnes le permitió mostrar un registro diferente. Panettiere interpretó durante seis temporadas en Nashville a una estrella de la música country cuya vida profesional convivía con numerosos conflictos personales. El trabajo le reportó dos nominaciones a los Globos de Oro y también le permitió explotar su faceta como cantante.

Aquellos éxitos eran, sin embargo, la continuación de una carrera iniciada mucho antes. Panettiere comenzó a trabajar ante las cámaras siendo una niña y pasó por producciones televisivas como One Life to Live y Guiding Light. También puso voz a Dot en la versión original de la película de Pixar Bichos: una aventura en miniatura.

En el año 2000 apareció junto a Denzel Washington y Will Patton en Titanes, hicieron historia, mientras que posteriormente sumó trabajos en producciones como Ally McBeal, Malcolm in the Middle, Tiger Cruise o Ice Princess.

Durante los últimos años había vuelto a incrementar su presencia en el cine. Tras recuperar a Kirby Reed en Scream VI, protagonizó Amber Alert en 2024 y participó en A Breed Apart en 2025. Su último trabajo cinematográfico fue el thriller psicológico Sleepwalker, estrenado este mismo año.

Sus problemas personales

Panettiere nunca ocultó que detrás del éxito profesional atravesó etapas especialmente difíciles. La actriz habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, así como sobre la depresión posparto que sufrió después del nacimiento de su hija.

Kaya nació en diciembre de 2014 durante su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. La pareja terminó separándose y la niña pasó a vivir con su padre. Panettiere explicó posteriormente el enorme coste emocional que tuvo para ella aquella decisión, tomada mientras trataba de superar sus problemas personales. Madre e hija mantuvieron el contacto pese a vivir en países diferentes.

Otro de los capítulos más convulsos de su vida fue su relación con Brian Hickerson, iniciada después de su ruptura con Klitschko. El noviazgo estuvo marcado por episodios de violencia doméstica y acabó derivando en problemas judiciales para Hickerson, que fue condenado después de declararse no contest por delitos relacionados con violencia doméstica.

Hayden Panettiere deja una hija y una trayectoria profesional que comenzó prácticamente al mismo tiempo que su propia vida. De actriz infantil pasó a convertirse en uno de los rostros televisivos más reconocibles de los años 2000 y encontró en Claire Bennet y Juliette Barnes los dos personajes que terminaron definiendo una carrera de más de tres décadas.