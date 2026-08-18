El error que se repite al usar el verbo "hablar" y que puede pasar inadvertido

El verbo "hablar" puede plantear una duda habitual cuando lo que se quiere expresar aparece después de "que". La construcción se utiliza con frecuencia tanto en conversaciones cotidianas como en textos informativos, pero no siempre se respeta la estructura que corresponde a este verbo.

Una construcción que genera dudas

El Diccionario panhispánico de dudas explica que "hablar", cuando significa "comunicarse con alguien por medio de palabras", es un verbo intransitivo. En este uso, aquello de lo que se habla se introduce mediante una preposición.

La forma más habitual es "de", aunque también pueden emplearse "sobre" o "acerca de". Así, son correctas expresiones como "Han hablado de quién debe hacerlo" o "Han hablado sobre el asunto".

La dificultad aparece especialmente cuando el complemento adopta la forma de una oración encabezada por "que". En ese caso, la preposición no debe desaparecer.

Un fallo que también aparece en los medios

El uso incorrecto no es extraño y puede encontrarse en frases como "El legendario grupo habló que no estaba en sus planes el retiro", "El entrenador habló que tuvieron carácter para darle la vuelta a una situación compleja" o "Hablaron que tenían que volver a jugar juntos".

En estas construcciones se ha eliminado la preposición que exige el verbo en ese contexto. Se trata de un caso de queísmo, es decir, la supresión indebida de una preposición delante de "que".

El fenómeno resulta especialmente fácil de pasar por alto porque las frases siguen siendo comprensibles y están presentes en el habla habitual.

No siempre hay que poner "de"

La duda no significa que el verbo hablar tenga que ir siempre acompañado de esa preposición. Su comportamiento cambia según el significado y la estructura de la oración.

Por ejemplo, cuando se utiliza para indicar que alguien conoce o utiliza un idioma, aparece sin preposición: "Habla español". También puede funcionar como transitivo en determinados usos coloquiales, como en "Sus problemas los hablaron al final".

Otro caso es el de expresiones en las que significa decir cosas buenas o malas sobre algo o alguien: "Habla maravillas de ese lugar". Por tanto, hay que atender al uso concreto del verbo antes de determinar qué estructura corresponde.

La diferencia está en la estructura

Cuando hablar se emplea con el sentido de comunicarse mediante palabras y aquello que se comunica se expresa mediante una oración con "que", la preposición debe conservarse.

De este modo, las frases anteriores quedarían así: "El legendario grupo habló de que no estaba en sus planes el retiro", "El entrenador habló de que tuvieron carácter para darle la vuelta a una situación compleja" y "Hablaron de que tenían que volver a jugar juntos".

La misma función puede expresarse también con "sobre" o "acerca de", dependiendo de la construcción: "Han hablado sobre quién debe hacerlo" o "Han hablado acerca de quién debe hacerlo".