"Aguadilla" o "ahogadilla": la RAE dicta sentencia sobre la eterna duda del verano

En verano, las piscinas y las playas recuperan protagonismo y con ellas aparece una duda lingüística que muchos arrastran desde la infancia. ¿Se dice aguadilla o ahogadilla cuando se sumerge brevemente a alguien en el agua? La respuesta de la Real Academia Española (RAE) no excluye ninguna de las dos, pero sí establece una preferencia.

Una duda que viene de lejos

La cuestión ya fue planteada a la RAE en 2010 por un hablante que estaba acostumbrado a decir aguadilla y apenas había escuchado la otra variante. La Academia respondió entonces que ambas formas están aceptadas, aunque ahogadilla ocupa el primer lugar.

La elección tampoco es idéntica en todas las zonas. El uso de una palabra u otra puede variar según el lugar, algo habitual en el vocabulario cotidiano del español.

La preferida por la Academia

Ahogadilla guarda una relación directa con el verbo ahogar, del que procede. Aguadilla, por su parte, se entiende fácilmente por su asociación con el agua y se ha asentado en el habla coloquial de numerosos lugares.

Por eso, no hay que considerar incorrecta la segunda. Aguadilla también es una forma válida, aunque si se quiere seguir la opción que la RAE señala como preferente, la elección sería ahogadilla.

El uso también hace la lengua

La diferencia entre ambas palabras es un buen ejemplo de cómo pueden convivir distintas formas para expresar una misma realidad. Una variante puede ser más frecuente en una determinada zona mientras otra cuenta con mayor respaldo en la norma académica.

En este caso, además, no existe una diferencia de significado. Ambas designan el mismo juego de agua que consiste en sumergir brevemente a otra persona, generalmente en un contexto lúdico.

Así que no hace falta renunciar a una palabra que se ha utilizado toda la vida. Aguadilla es correcta; simplemente, la RAE prefiere ahogadilla.