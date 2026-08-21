Las mujeres que hicieron posible el origen de los jesuitas y que la historia ha dejado en segundo plano

El 15 de agosto de 1534 se considera simbólicamente la fecha de fundación de la Compañía de Jesús. Ese día, Ignacio de Loyola y seis compañeros hicieron votos en una capilla de Montmartre, en París. Para entonces habían compartido años de formación y habían comenzado a plantearse un proyecto común, aunque todavía no tenían en mente crear una nueva congregación religiosa.

La historia de aquellos primeros pasos fue abordada en El Arte de la Historia de Es la Mañana de Fin de Semana junto a José García de Castro, jesuita, director del Máster de Espiritualidad Ignaciana y director de la colección Manresa.

Un proyecto nacido en París

Ignacio de Loyola llegó a París en 1528 con el propósito de estudiar y formarse. Allí conoció a varios de los hombres que acabarían formando el primer grupo de compañeros. La relación fue creciendo hasta convertir sus distintos proyectos personales en una iniciativa común.

"Lo que pasó el 15 de agosto de 1534 es que, después de unos años de convivencia y de una creciente amistad por los pasillos y las aulas de la Universidad de Sorbona, Ignacio de Loyola, con estos otros seis primeros compañeros, empezaron a soñar juntos un proyecto", explicó García de Castro.

El jesuita subrayó que en aquel momento todavía no pensaban en fundar una congregación religiosa. "Todavía creemos que no tenían en la mente fundar una congregación religiosa, ni mucho menos hacerse jesuitas, esto vendría después, pero sí ya pensaban en un proyecto en común".

La primera idea pasaba por viajar a Jerusalén y dedicar sus vidas a los peregrinos y a los lugares relacionados con Jesús. Sin embargo, el proyecto fue evolucionando durante los años siguientes.

Seis años hasta la aprobación

Entre aquella ceremonia de París y la aprobación oficial de la Compañía de Jesús transcurrieron seis años. El grupo tuvo que estudiar distintas posibilidades y finalmente abandonar la idea de viajar a Jerusalén.

"Desde esta ceremonia de París, 1534, hasta que se funda la Compañía oficialmente en 1540, son ahí seis años de deliberaciones, de búsquedas, de estudiar la posibilidad de ir a Jerusalén, no sale, hasta que ya definitivamente deciden ir ante el Papa y pedir la aprobación de este grupo", relató García de Castro.

La aprobación tampoco fue inmediata. En las décadas anteriores habían surgido otras congregaciones de clérigos regulares, entre ellas los teatinos, los barnabitas y los clérigos regulares de Somasca. Por ello, la aparición de otro grupo provocó algunas reservas.

"En el Vaticano sorprendía, otra congregación más", señaló el director de la colección Manresa. Hubo intentos de orientar al grupo hacia congregaciones ya existentes, pero Ignacio y sus compañeros defendieron la especificidad de su proyecto. Finalmente, la Compañía de Jesús recibió la aprobación oficial en 1540.

El cuarto voto como elemento distintivo

La nueva congregación introdujo algunas diferencias respecto a otras comunidades religiosas. Una de ellas fue la decisión inicial de no realizar conjuntamente el rezo de las horas litúrgicas en coro. Tampoco establecieron un hábito propio como elemento identificativo.

Pero García de Castro destacó especialmente otra característica: el cuarto voto. "El elemento distintivo probablemente más importante, sin duda, es lo que es el cuarto voto que hacen los jesuitas, que es un voto de especial e incondicional obediencia al Papa como Vicario de Cristo en lo que a las misiones concierna", explicó.

Según el jesuita, este compromiso aparece desarrollado en la séptima parte de las Constituciones y constituye uno de los elementos centrales de la identidad de la orden: "El sello de identidad de la Compañía de Jesús va a residir precisamente en este voto de obediencia al Papa para estar disponibles para cualquier misión que en la Iglesia universal pueda surgir".

También desde los primeros años quedó vinculada a la Compañía la expresión "a la mayor gloria de Dios". García de Castro explicó que aparece con frecuencia tanto en las Constituciones como en el relato autobiográfico de Ignacio.

"Es un criterio, digamos, que intenta iluminar todas las acciones y todos los proyectos y todas las misiones de la Compañía de Jesús", señaló.

El papel de España y de las mujeres

La presencia española tuvo un peso destacado desde los primeros años. Después de Ignacio de Loyola, el segundo superior general fue Diego Laínez y el tercero, Francisco de Borja. En época contemporánea, Pedro Arrupe y Adolfo Nicolás también ocuparon este cargo.

García de Castro recordó además la importancia de los lugares vinculados a los primeros años de Ignacio en España, como Loyola y Manresa, que siguen formando parte de la identidad de la institución.

El historiador también puso el foco en un aspecto menos conocido: la participación de las mujeres en los orígenes de la Compañía. "Es un tema en el que estamos trabajando y estudiando mucho, intentando recuperar el valor de la aportación de estas mujeres", explicó.

Entre ellas destacó a Inés Pascual, que ayudó y orientó a Ignacio durante su estancia en Manresa. "La primera de las mujeres que orientó a Ignacio cuando estaba en Manresa, Inés Pascual, es la primera carta que conservamos en el enorme epistolario de casi 7.000 documentos de Ignacio de Loyola".

También mencionó a Isabel Roser, que financió los estudios de Ignacio en París y que "fue la primera mujer que profesó votos en la Compañía de Jesús".