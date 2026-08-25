Europol alerta del giro en los robos a museos: del guante blanco a las hachas

Las tácticas empleadas en los asaltos a museos de Europa han dado un vuelco radical. Según un informe presentado por Europol, las bandas tradicionales de guante blanco están cediendo terreno a perfiles criminales con menor grado de especialización pero considerablemente más agresivos. Estos nuevos grupos focalizan sus golpes en piezas de oro, gemas, objetos de valor histórico y joyería, con salida fácil en el mercado negro.

Europol destaca que la figura del asaltante metódico que planificaba al detalle su incursión sin llamar la atención ha quedado en el pasado. Ahora, los asaltantes irrumpen a la fuerza, haciendo uso de hachas, palancas y mazos para destrozar accesos y escaparates blindados. Incluso utilizan explosivos y armas de fuego.

"Los robos en museos son cada vez más agresivos, con un giro hacia métodos violentos y basados en el uso de la fuerza", señala Europol entre las principales conclusiones del informe, que considera que esta evolución "puede indicar la implicación de nuevas redes criminales".

Europol apunta a un cambio en los ladrones de museos actuales: suelen contar con antecedentes en otros ámbitos criminales y, en algunos casos, son fichados por las bandas en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Ejemplos de robos

Por ejemplo, en el asalto perpetrado a principios de 2025 en el Museo Drents de Assen, al norte de Países Bajos, los delincuentes volaron un acceso de madrugada para sustraer diversos tesoros arqueológicos procedentes del antiguo reino de Dacia. Destacaban tres pulseras de oro y el célebre casco dorado de Cotofenesti, una pieza con aproximadamente 2.500 años de historia.

Las autoridades rumanas recuperaron el botín, un desenlace atípico, dado que las piezas confeccionadas con metales preciosos suelen ser fundidas.

En el atraco al Museo Cognacq-Jay en París, un comando de cuatro personas encapuchadas y pertrechadas con hachas y bates de béisbol irrumpió en la institución y escapó en moto llevando consigo siete piezas ornamentadas con diamantes y oro.

La agencia analiza también el peculiar robo que vivió el Louvre a finales de 2025. "Todos los casos relacionados comunicados hasta ahora muestran robos dirigidos y una preparación deliberada, incluido el reconocimiento previo y la planificación", explica la agencia.

Oro y antigüedades asiáticas

En los últimos dos años, Europol ha detectado un aumento en el interés por hacerse con piedras y metales preciosos, desde pepitas y monedas de oro hasta objetos ornamentales. Las piezas pueden fundirse o desmontarse y pasar al mercado negro convertido en otro objeto.

Curiosamente, Europol ha detectado un mayor robo de antigüedades chinas: cubertería de la dinastía Ming, platos de porcelana elaborados entre los siglos XII y XIII, y jarrones de bronce esmaltado pertenecientes a las épocas Ming y Qing.

Desde la agencia policial vinculan este fenómeno con la elevada cotización y demanda que registran estos bienes en el circuito artístico, además de sus altas facilidades de reventa.