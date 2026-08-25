Muere el periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid

El periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid, ha fallecido a los 67 años, según ha confirmado la cadena COPE, emisora en la que desarrolló una parte fundamental de su carrera profesional.

Nasarre estaba licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y contaba con cuatro décadas de experiencia laboral. Era una figura histórica del periodismo radiofónico. Comenzó su carrera pegado a la actualidad en los servicios informativos de la COPE y ascendió a jefe de sección de política nacional, cronista político y cronista parlamentario.

Fue también director de RNE entre los años 2013 y 2018. En la COPE asumió diversos cargos de relevancia, incluyendo el de director de antena y director de comunicación. Desde 2021, ejercía como el máximo responsable de Onda Madrid.

En el ámbito institucional, formó parte de la Secretaría de Estado de Comunicación en Moncloa entre 1997 y 2004 y llegó a ser director general de comunicación del área nacional.