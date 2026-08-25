Multado con 6.900 euros al intentar colar en Italia cartas de One Piece y Pokémon por valor de 27.000

Llevan tiempo sin ser un simple juego y además su valor en el mercado ha hecho que muchos adultos también se unan a la especulación de cartas Pokémon. Solo así se puede entender este titular: Interceptan a un viajero en Italia con 600 cartas Pokémon y One Piece de un valor de 27.000 euros y es multado por no declararlas.

La multa ha ascendido a una cifra de 6.900 euros por no declarar dichas cartas. Ha sucedido en el aeropuerto de Malpensa por el personal de la Agencia de Aduanas y Monopolios y los agentes de la Guardia de Finanzas.

El viajero llegaba desde Tokio con sus cartas, pero incurrió en un delito porque llevaba bienes cuyo valor superaban los 430 euros, que es el límite establecido para quienes llegan en avión procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

Dentro del paquete global de cartas había mucho material sellado, que es el más fácil de mover y vender a precios más altos en Europa. El viajero no portaba la documentación pertinente y se procedió a requisar la mercancía.

Según la norma, "la falta de declaración constituye una infracción administrativa de la normativa aduanera".