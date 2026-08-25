¿"Plantar" o "reforestar"?: la confusión habitual al repoblar un terreno

El verbo "reforestar" aparece con frecuencia sobre actuaciones ambientales, pero su uso no siempre es correcto. Real Academia Española explica que su significado determina qué puede acompañarlo directamente y ofrece varios ejemplos de errores habituales en informaciones sobre plantaciones.

Qué dice el diccionario

El Diccionario de la lengua española define "reforestar" como "repoblar un terreno con plantas forestales". La definición sitúa el terreno como elemento sobre el que recae la acción.

Por tanto, es posible hablar de reforestar una zona, un área, un terreno o un espacio con árboles. Cuando la información se refiere exclusivamente a los ejemplares que se van a colocar, existen otros verbos más precisos.

La diferencia puede parecer pequeña, pero permite ajustar el lenguaje al contenido de la actuación y evitar construcciones que no encajan con el significado recogido en el diccionario.

Los ejemplos que recoge la RAE

La Real Academia Española señala expresiones como "Cuautitlán Izcalli logra reforestar más de 7.000 árboles en 56 zonas estratégicas del municipio".

En este caso, la recomendación es "Cuautitlán Izcalli logra reforestar 56 zonas estratégicas del municipio con más de 7.000 árboles". De esta manera, la frase identifica la superficie sobre la que se desarrolla la actuación.

Otro de los ejemplos es "Sedea busca reforestar 500.000 árboles en 2026". Para esta construcción, la alternativa propuesta es "Sedea busca plantar 500.000 árboles en 2026".

La misma cuestión aparece en "Proyectan reforestar alrededor de 4.500 árboles en espacios públicos". La formulación recomendada sería "Proyectan plantar alrededor de 4.500 árboles en espacios públicos".

Cuándo utilizar "plantar"

"Plantar" permite referirse directamente a la acción de poner una planta o un árbol en un determinado lugar. Por eso resulta adecuado cuando la información tiene como protagonista el número de ejemplares que se van a colocar.

Así, puede hablarse de plantar 1.000 árboles, plantar arbustos en un parque o plantar especies autóctonas en una determinada superficie.

El verbo también permite describir actuaciones concretas sin necesidad de especificar que forman parte de un proceso más amplio de recuperación de un terreno.

Y cuándo "replantar"

"Replantar" introduce otro matiz: se refiere a volver a plantar. Puede utilizarse cuando los ejemplares se colocan nuevamente después de haber sido retirados o cuando se repone una plantación.

La elección entre ambos verbos depende, por tanto, de la acción concreta que se quiera describir. No siempre una campaña ambiental implica una reforestación en sentido estricto, aunque incluya la plantación de árboles.

Esta precisión resulta especialmente útil en textos periodísticos, donde el verbo empleado debe reflejar con exactitud lo que recoge la información de partida.

Una cuestión de precisión lingüística

La recomendación de la Real Academia Española no implica que "reforestar" y "plantar" sean términos completamente ajenos entre sí. Una actuación puede incluir la plantación de árboles dentro de un proyecto destinado a reforestar una determinada zona.

Lo que cambia es el elemento al que se aplica cada verbo. Si el texto informa sobre el terreno que recupera su vegetación, "reforestar" permite describir esa actuación. Si informa sobre los ejemplares que se colocan, "plantar" resulta más preciso.

La diferencia adquiere especial importancia en titulares, donde una construcción breve puede modificar el significado de toda la información.