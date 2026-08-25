Se publica The DC Art of Jorge Jiménez, el libro de arte del dibujante español estrella de Batman

Es un hecho que Jorge Jiménez, el talento español que triunfa en EEUU dibujando, entre otros, a personajes del calado de Batman y Superman, está de moda. Y no una moda pasajera sino una moda de las que llegaron para quedarse, seguir mejorando y llegar a las cotas más altas. Es uno de nuestros dibujantes estrella y estamos orgullosos de él.

Jorge Jiménez, ahora inmerso en la cabecera de Batman junto a Matt Fraction, sigue deslumbrando a propios y extraños con su recorrido en el mundo de las viñetas. Y ese duro trabajo sigue dando sus frutos con cosas como su esperado libro de arte oficial que ya se ha estrenado de forma definitiva.

Bajo el título The DC Art of Jorge Jiménez, este libro en formato tapa dura recoge algunos de los mejores trabajos que el español ha publicado. El proyecto, que se financió con un rotundo éxito a través de la plataforma Kickstarter, ya ha comenzado la distribución para el público hoy, día 25 de agosto de 2026.

Jorge tiene en su palmarés el hecho de encabezar algunas de las series principales de DC Comics como Superman, Justice League y Super Sons, trabajando con guionistas como Peter J. Tomasi y Scott Snyder. El volumen también incluye referencias a su histórica etapa en la serie de Batman, junto a los escritores James Tynion IV y Chip Zdarsky.

Os dejo imágenes:

Os recordamos también que en esta sección de Libertad Digital ya hemos analizado en profundidad el Batman de Matt Fraction y Jorge, incluyendo sus récords de ventas.

Esto dice la biografía oficial de su libro de arte:

Jorge Jiménez irrumpió en las páginas del cómic estadounidense en 2011 y su talento captó de inmediato la atención de los lectores. Su trazo dinámico —casi frenético— y sus diseños inspirados en el manga lo convirtieron en un autor único, y rápidamente ascendió hasta protagonizar algunas de las series principales de DC Comics, como Superman, Liga de la Justicia y Superhijos, trabajando con figuras como Peter J. Tomasi y Scott Snyder. Actualmente está culminando su mayor logro hasta la fecha: cinco años al frente de la serie insignia de la compañía, Batman, junto a los aclamados guionistas James Tynion IV y Chip Zdarsky, y pronto comenzará su nueva etapa en la misma serie con el guionista Matt Fraction.

El libro ha sido editado por la editorial estadounidense Clover Press exclusivamente en inglés. Se puede comprar ya en Amazon.