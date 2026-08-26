San Francisco se corona como la capital mundial de Pokémon con el Campeonato Mundial 2026 y la nueva PokémonXP

Entrenadores de todos los rincones del planeta se preparan para el evento más importante del año: la celebración conjunta de la PokémonXP y el Campeonato Mundial Pokémon 2026. A partir de este fin de semana, la comunidad global se unirá en una experiencia interactiva sin precedentes que conectará los torneos de los mejores jugadores del mundo con actividades virtuales y mecánicas exclusivas dentro de los últimos videojuegos de la franquicia.

La Isla Nube de Pokémon Pokopia abre sus puertas virtuales

Los seguidores de la saga encontrarán un punto de encuentro único gracias a las funciones interactivas del videojuego Pokémon Pokopia, disponible para la consola Nintendo Switch 2 al igual que su contenido descargable Pase de expansión – Parte 1: Cuenca Coralina. Quienes tengan una suscripción activa a Nintendo Switch Online y las "gafas extrañas" dentro del juego podrán explorar la Isla Nube, un espacio virtual inspirado directamente en la sede de San Francisco.

La dirección de acceso para esta isla exclusiva se revelará al término de la ceremonia de inauguración. Este acto de apertura se transmitirá en directo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube el viernes 28 de agosto a las 18:00 (hora peninsular).

Calendario de retransmisiones y cobertura en directo

La acción competitiva se extenderá durante todo el fin de semana a través de las plataformas digitales. Los paneles informativos de la PokémonXP y los torneos del Campeonato Mundial contarán con un despliegue técnico que culminará con la ceremonia de clausura. Dicho cierre se emitirá en vivo desde el estadio Chase Center el lunes 31 de agosto a partir de las 04:30 (hora peninsular).

Toda la agenda de actividades y los emparejamientos competitivos se encuentran centralizados en el sitio web oficial de PokémonXP.

Regalos exclusivos para la comunidad online

Sintonizar las transmisiones oficiales también traerá beneficios directos para los jugadores. La organización ha confirmado el reparto de recompensas digitales mediante códigos promocionales y obsequios de retransmisión para múltiples títulos de la franquicia:

Pokémon Champions

JCC Pokémon Live

JCC Pokémon Pocket

Pokémon GO

Pokémon UNITE

Los espectadores también podrán disfrutar de la ambientación musical oficial del torneo con el estreno de "Ichiban", la canción temática de este Campeonato Mundial, acompañada de una lista de reproducción conmemorativa con temas originales de la competición.