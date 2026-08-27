¿"Banal" o "vanal"? La RAE aclara la duda ortográfica sobre esta palabra

"Lo último que un actor quiere es vanalizar o caricaturizar algo". Frases como esta pueden encontrarse en textos en español, pero contienen un error ortográfico. La duda está en una sola letra y se extiende también a las palabras derivadas.

Una palabra con be

La forma correcta es "banal", con be, y así aparece recogida en el Diccionario de la lengua española. El término se emplea para aquello que es "trivial, común, insustancial".

La misma grafía se mantiene en sus derivados: "banalizar", "banalización" y "banalidad". Por tanto, no son adecuadas las formas "vanal", "vanalizar", "vanalización" o "vanalidad".

El origen de la confusión

La duda puede explicarase por la semejanza con "vano", que se escribe con uve y significa "falto de contenido o fundamento". Sin embargo, el Diccionario panhispánico de dudas señala que "banal" no guarda relación con "vano".

El término procede del francés "banal", con el significado de "común u ordinario". Esa procedencia explica la grafía que conserva en español.

También afecta a sus derivados

La misma regla debe aplicarse cuando la palabra aparece integrada en otras formas. Así, lo correcto es escribir "banalizar" y no "vanalizar"; "banalización" y no "vanalización"; y "banalidad" y no "vanalidad".

De este modo, las frases citadas al comienzo quedarían así: "Lo último que un actor quiere es banalizar o caricaturizar algo", "La salud mental avanzó en los últimos años y dejó atrás una estigmatización o banalización de sus diagnósticos", "Lo banal ha pasado a un segundo plano" y "Sería injusto dotar de mayor atención a dicha banalidad".