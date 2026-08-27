Cuatro años de la boda de Miriam de Ungría, de la tragedia a la corte de Jordania

Se cumple el cuarto aniversario de la boda de Miriam de Ungría con el príncipe jordano Ghazi bin Muhammad. En mayo último, volvió a España para asistir, como publicó puntualmente ¡Hola!, a la romántica boda de Paco Arango y Begoña Aguilera. De vez en cuando echa de menos Madrid y hace una escapada. En el recuerdo, la tragedia que vivió mucho tiempo con su marido, el príncipe Kardam de Bulgaria, al que sobrevivió tras el accidente de automóvil que sufrieron en 2008. Enviudó ella en 2015, tras el sufrimiento que padeció durante el largo coma en que estuvo sumido el príncipe.

La vida desde entonces para Miriam de Ungría fue penosa. Procuró hacer frente a su dolor y a las dificultades lógicas de quien echaba de menos a su esposo, atendiendo la educación de sus hijos, Boris y Beltrán, y a su madre, Carmen López de Oleaga, fallecida a los noventa y dos años.

En su ánimo decaído le sirvió de ayuda el trabajo de diseño de su firma de joyería. Marchó a Londres con sus hijos y así pasó un tiempo para recuperarse de su desgracia, hasta su definitivo regreso a Madrid.

Su segundo matrimonio con el ya mencionado príncipe jordano transcurrió en ceremonia íntima celebrada en el palacio de Raghadan, en Amán, la capital del país árabe. Desde esos momentos quedó convertida en la princesa Maryam al Gazhi de Jordania, con tratamiento de Alteza Real. Su esposo es primo del rey Abdalá II de Jordania.

En esos cuatro años de matrimonio, Miriam se ha integrado totalmente en la vida en la corte de Jordania. Asistió en lugar preferente a la boda del príncipe heredero Hussein y la princesa Iman.

Continúa siendo cristiana ortodoxa, que es la religión que abrazó de resultas del trágico accidente antes mencionado, cuando contaba cincuenta y dos años.