¿"Qué hora es" o "Qué horas son"? Así debes preguntarlo según la RAE

Preguntar la hora forma parte de las conversaciones más habituales, pero también puede generar una duda lingüística: ¿se debe decir "¿Qué hora es?" o "¿Qué horas son?". el Diccionario panhispánico de dudas establece una preferencia para esta pregunta y explica también cuándo resulta normal utilizar el plural.

La pregunta más apropiada

La formulación recomendada en la lengua general culta es "¿Qué hora es?". En esta construcción, "hora" se emplea en singular con el sentido genérico de "momento del día".

Aunque el día esté dividido en 24 horas, la pregunta no busca saber cuántas horas han transcurrido ni identificar una cantidad. Lo que se solicita es la indicación del momento concreto en el que se encuentra el día.

Por eso, ante la duda, la opción preferida es "¿Qué hora es?".

Cuándo aparece el plural

La expresión "¿Qué horas son?" también existe y es admisible en español. Sin embargo, el Diccionario panhispánico de dudas señala que es menos recomendable que la fórmula en singular.

Su uso se da con cierta frecuencia en algunos países de América, especialmente en el nivel popular. No se trata, por tanto, de una construcción desconocida o inexistente, sino de una variante que tiene una distribución diferente.

Hay un caso en el que el plural resulta completamente normal: "¿Qué horas son estas?". La expresión tiene un sentido distinto, ya que suele emplearse para reprochar a alguien la hora a la que ha hecho algo.

Así, puede utilizarse ante una llamada nocturna, una llegada demasiado tarde o cualquier otra situación en la que se considere inadecuado el momento elegido.

"Es la una", pero "son las dos"

La diferencia entre singular y plural también aparece en las respuestas. En este caso, la elección depende de la hora que sea.

Cuando se trata de la una, el verbo se utiliza en singular: "Es la una y diez". Para el resto de las horas se emplea el plural: "Son las dos", "Son las cinco y media" o "Son las diez menos cuarto".

La misma regla se mantiene al indicar los minutos. Se dice "Es la una y veinte", pero "Son las tres y veinte".

La explicación está en la concordancia con la expresión de la hora.