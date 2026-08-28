Roban en Viena un collar de diamantes valorado en cinco millones de euros

Las fuerzas de seguridad de Austria han desplegado un amplio operativo para tratar de localizar y detener a los autores de un espectacular robo perpetrado en el Museo de Artes Aplicadas de Viena. Durante el asalto, los criminales lograron hacerse con diversas joyas de incalculable valor histórico y económico, entre las que destaca de forma particular un collar tasado en aproximadamente cinco millones de euros.

Según los primeros datos revelados por la investigación policial, el atraco se llevó a cabo con una gran celeridad y empleando la intimidación. Al menos uno de los presuntos ladrones portaba un arma de fuego, lo que impidió cualquier tipo de intervención por parte del personal de seguridad del recinto. Los asaltantes utilizaron un martillo para destrozar el cristal de la vitrina donde se exhibía la pieza principal, obra de la prestigiosa firma francesa Van Cleef & Arpels, antes de darse a la fuga sin dejar rastro.

A pesar de la violencia empleada para acceder al botín, la dirección de la institución cultural ha confirmado que no se han registrado heridos ni víctimas durante el suceso, que tuvo lugar mientras las instalaciones se encontraban abiertas al público. Los protocolos de seguridad priorizaron en todo momento la integridad física de los visitantes y de los propios trabajadores frente a la amenaza que suponían los delincuentes armados.

Las autoridades confían en que el análisis detallado de las grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia del edificio y de las calles adyacentes arroje luz sobre la identidad de los atracadores y su ruta de escape. Así lo ha adelantado el diario austríaco Die Presse, que señala que los investigadores están revisando minuciosamente cada fotograma para dar con el paradero de la banda.

El objeto más valioso sustraído no solo destaca por su precio de mercado, sino por su vasta trascendencia histórica. Las fuerzas del orden han detallado que el collar contiene piezas que en su día formaron parte de la colección privada de la reina egipcia Nazli Sabri, conocida por ser la segunda esposa del rey Fuad I. Esta joya en concreto fue confeccionada en el año 1939 y constituye una verdadera obra maestra de la orfebrería, ya que cuenta con un total de 673 diamantes montados sobre platino.

En la actualidad, este museo vienés acoge una muestra temporal que expone cientos de piezas exclusivas pertenecientes al archivo histórico de la casa joyera. El asalto ha supuesto un duro golpe para la exposición, dejando en evidencia la vulnerabilidad de estos recintos frente a bandas organizadas dispuestas a utilizar armamento para sortear las medidas de protección. La Policía austriaca mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna hipótesis sobre el destino final de la obra sustraída.