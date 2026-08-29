Brooke Shields nunca comprendió por qué a su madre le pareció bien que posara desnuda con 10 años

Tenía solo quince años, aunque ya varios de ellos con experiencia ante las cámaras cinematográficas, cuando Brooke Shields se dio a conocer en todo el mundo como protagonista de El lago azul, con Christopher Atkins de compañero. Y antes, teniendo Brooke diez años, su madre poco menos la obligó a posar desnuda para las páginas de Playboy. La historia de esta bella estrella, que en mayo último celebró su sexagésimo primer aniversario, tiene capítulos interesantes, nada comunes en quien fue una niña prodigio del cine. Desciende de raíces aristocráticas. Sin embargo, dado que sus padres se divorciaron cuando ella solo contaba cinco meses, su vida transcurrió con algunos turbios pasajes, ajena a las decisiones maternas.

He aquí que Teri, su madre, se desposó con un rico empresario, apellidado Shields, que tenía antecedentes vinculados a la aristocracia italiana, la familia de los Torlonia, emparentada con la de los Borbones españoles. De hecho, Brooke es prima segunda de Alessandro Lecquio. Y en esa rama podemos también establecer siquiera un lejano parentesco también con Felipe VI, que este quizás ignore o no le dé la mínima importancia.

La familia del padre de Brooke Shields, sabedora de que el empresario esperaba su nacimiento, hizo lo posible para que la madre abortara. Le dieron un dinero bajo la promesa de que se desprendería del bebé. Teri hizo caso omiso, se quedó con la "pasta" y no abortó. Cinco meses contaba la niña cuando sus progenitores se dijeron adiós. Y la madre, que había sido actriz, se quedó con la custodia de la pequeña, a la que fue educando de manera que poco a poco se introdujera en el mundillo artístico, como modelo infantil en anuncios para la televisión, siendo solo un bebé.

Con 13 hizo de prostituta

El caso de la madre de Brooke, el de una actriz fracasada que se empeña en que triunfe su hija, ha ocurrido muchas veces. Así es que la futura estrella de la pantalla hubo de pasar por el aro, es decir, las decisiones maternas. Y así, entre otras películas, apareció a la fuerza con trece años en un papel de prostituta, en la titulada Pretty Baby, en 1978. Menos mal que fue dirigida por el francés Louis Malle, quien procuró tratarla con la mayor sensibilidad posible. Su madre estaba en un rincón, viendo cada secuencia. Endless Love fue otra cinta importante en la filmografía de Brooke Shields, bajo las órdenes del siempre exquisito Franco Zeffirelli.

La carrera en el cine de esta mujer ha sido notable, aunque hasta el presente no haya repetido los éxitos de sus años jóvenes. Ha repartido sus trabajos tanto en la gran pantalla como en series de televisión, que aquí en España no recuerdo que se hayan difundido, en general. De 2024 es el más reciente de sus filmes, La madre de la novia.

Con 16 publicó su biografía

Está claro que la dimensión artística de Brooke Shields se desarrolló pronto. Si no, resulta sorprendente que con solo dieciséis años publicara On My Own, dando un repaso a su vida. Con esa edad ¿puede entenderse un libro de memorias? En todo caso, hasta entonces, tuvo experiencias interesantes. Y muchas más en adelante cuando se vinculó sentimentalmente con unas cuantas parejas.

Cómo sería su madre de metomentodo, siempre dirigiendo el porvenir de su hija, que quiso ejercer de celestina casamentera proponiéndole que se hiciera amiga de John Travolta. Cierto que ambos mantuvieron una relación puramente platónica, y de ahí no pasaron, ella con dieciséis años y él con veintisiete.

Mantenía entonces Brooke, que era católica, la idea de mantenerse pura hasta casarse, y así lo expresó públicamente. Matt Dillon fue otro de sus primeros novios. Y estando en Mónaco en el famoso baile anual hizo amistad con el entonces solterón príncipe Alberto, quien dio la impresión de sentirse encandilado por ella.

Más creíble fue el romance que la estrella sostuvo con el aventurero seductor Dodi Alfayed, de breve recorrido. A él le esperaba un dramático final con su apasionada apuesta amorosa con Diana de Gales. También la actriz vivió un flechazo con John F. Kennedy junior, que ella definió como una locura.

El improbable amor con Michael Jackson

Brooke Shields y Michael Jackson fueron buenos amigos. Nada más que eso, sin ninguna otra interpretación, y mucho menos que ambos sintieran atracción sexual. Pero la prensa sensacionalista no encontró en aquella época mejor historia, contando con la fama que como ídolo del pop rock poseía él. Nadie dudaba de su condición social, de su espíritu infantil, en tanto Brooke Shields era, pese a su extrema juventud, una mujer hecha y derecha.

El caso es que el egocentrismo de Jackson lo llevó a declarar que eran novios. A lo que ella, recordando esos comentarios, dijo: "Fue patético que afirmara que éramos pareja, cuando simplemente fuimos amigos. En esa época yo estaba saliendo con Dean Cain". Aquello de que eran amantes no podía creérselo nadie con dos dedos de frente, mas lo cierto es que Michael Jackson lo contó en la entrevista para televisión que le hizo la muy popular Oprah Winfrey.

La reacción de Brooke fue llamar por teléfono a Michael: "Me resulta algo triste que tengas que hacerme esto. Estoy tratando de llevar una vida normal y tú no puedes arrastrarme con esa locura". Jackson simplemente se rio, contaría ella.

Lo que sintiera el ídolo hacia la actriz es algo que no nos explicamos. Siguiendo el relato de Brooke Shields: "Estando un día en un coche mientras las cámaras de los fotógrafos y cámaras de televisión no dejaban de enfocarnos, de pronto él me agarró para besarme, y yo le dije: ¡no, detente, solo somos amigos y me necesitas solo como amiga!". Una relación iniciada en 1981, ella con dieciséis años y él con siete más.

La historia de Michael Jackson acerca de sus abusos sexuales a menores de edad que llevaba a su residencia fue causa de ser llevado a juicio. Pese a las evidencias, salió absuelto. Cuando murió en 2009 en extrañas circunstancias (su médico años después tuvo problemas con la justicia), Brooke Shields lo recordó con mucho afecto y cariño durante el funeral celebrado en el Staples Center de Los Ángeles, pronunciando un discurso donde describió su amistad como algo fácil y natural entre ambos.

Dos matrimonios, el primero desgraciado

Corría el año 1992 cuando un actor muy conocido, que le llevaba unos cuantos años de diferencia, quiso casarse con Brooke. Se lo pidió en dos ocasiones, y ella se negó. Era Liam Neeson, que vivió una gran desgracia cuando falleció su mujer.

Pero quien la llevó ante un juez para decir "¡sí, quiero!", fue el famoso tenista André Agassi, en ceremonia celebrada en 1997. Se veían muy poco, ella residiendo en Los Ángeles y él volando continuamente para participar en grandes torneos. Agassi terminó pidiéndole el divorcio para contraer matrimonio con otra tenista, Steffi Graf.

Pasaron dos años hasta que Brooke Shields encontró al productor y guionista Chris Henchy, con quien se casó en segundas nupcias en 2001. Tuvieron dos hijas: Rowan y Grier. Ambas, conforme se hicieron mayores, se interesaron por el pasado sentimental de su madre. Conversación que, en buena parte, ella describió así en una entrevista en The Sunday Times, acerca de aquella película, Pretty Baby, donde hizo de prostituta a temprana edad. Escandalizada Rowan, ahora con veintidós años, dijo a su madre que aquello le parecía pornografía infantil. Y añadió, corroborándolo su hermana Grier: "¿Acaso a nosotras nos hubieras dejado hacer algo semejante?". Y la respuesta de Brooke: "¡Claro que no, hijas mías!".

La actriz terminaría recordando aquella película: "No he sabido nunca por qué a mi madre le pareció bien que posara desnuda ya con diez años para una revista, y después, con trece, aquel papel de prostituta".

Teri Shields, su madre, se volvió alcohólica y demente, falleciendo en 2012.Brooke Shields y Chris Henchy celebraron en mayo último sus bodas de plata, llenos de felicidad junto a sus dos hijas.