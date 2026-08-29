La ola de robos de oro acorrala a los museos: "Se podrían exponer réplicas""

La Guardia Civil prosigue la investigación en torno al robo exprés, por parte de al menos tres personas encapuchadas, de gran parte del Tesoro de Villena (MUVI), en Alicante, uno de los conjuntos arqueológicos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa y de incalculable valor patrimonial. Se llevaron brazaletes, cuencos y recipientes. En total, cerca de diez kilos en oro. Mientras la localidad sigue procesando lo ocurrido, su alcalde, entre lágrimas, lamentaba haber perdido parte de la identidad de Villena: "Estamos absolutamente desolados. Es parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos".

Ignacio Montero, investigador del Instituto de Historia (CSIC), ha participado en los estudios y clasificación de ese conjunto prehistórico, datado en el 1000 antes de Cristo, desde 2005. Trabajó en la determinación de que había material de origen meteorítico. "Estamos viendo un interés por el oro, no por el patrimonio. Ojalá se consiga recuperar y que todo quede en un susto. Si funden las piezas, habremos perdido una parte de nuestra historia que nos habla de cómo se organizaban las sociedades de entonces, cómo han ido cambiando y evolucionando. El Tesoro de Villena era un conjunto de valor social excepcional, único por contener oro, ámbar, hierro meteórico y plata, con una tecnología de manufactura detrás increíble. No se puede cuantificar su valor", explica a Libertad Digital.

El tesoro de Villena había estado en una cámara acorazada, con fuertes medidas de seguridad, hasta hace poco. De hecho, Montero es partidario de que este tipo de piezas tan excepcionales se guarden en esas condiciones. "Se podrían exponer solo réplicas. La percepción visual del individuo está condicionada por el valor ideológico que le damos. Nadie, a simple vista, distingue si ese hierro es de origen meteórico o no. Hay que comprender su dimensión histórica, apreciar la calidad de manufactura, pero se puede hacer con realidad virtual, fotografías o réplicas. No hay que caer en el fetichismo de la pieza original", asegura.

Badajoz

El miedo ante el aumento de robos como el de Villena, planificado al milímetro y ejecutado por profesionales, crece entre los museos de toda España. De hecho, hace apenas una semana, Europol publicó un informe en el que explicaba que habían detectado un cambio importante en los asaltos a museos de Europa. Las bandas tradicionales de guante blanco están cediendo terreno a perfiles criminales más agresivos que no dudan en usar hachas, explosivos y armas de fuego para lograr su objetivo. Estos nuevos grupos, según Europol, focalizan sus golpes en piezas de oro, gemas, objetos de valor histórico y joyería, con salida fácil en el mercado negro. El valor del oro lleva seis años encadenando subidas y alcanzó su máximo histórico en enero de este año.

No queremos exponer nada que pueda atraer a ladrones

Estos últimos meses han sido especialmente trágicos en cuanto a hurtos. El pasado abril, robaron 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva que custodia el Museo Arqueológico de Badajoz. Los ladrones accedieron al edificio por la parte trasera y forzaron la vitrina que custodiaba las monedas "de valor incalculable".

Tesoro de Villanueva

"Hemos reforzado la seguridad con la instalación de veinte nuevas cámaras de vigilancia, hay personal físico, y seguimos trabajando", asegura su actual director, Santiago Guerra, a Libertad Digital. "También hemos pedido ayuda a los diferentes cuerpos de seguridad. Por ejemplo, que pasen más patrullas cerca de las instalaciones para tratar de disuadir a los delincuentes", explica. El día del robo, el sistema de vigilancia emitió el aviso a las 6.00 de la madrugada, pero cuando los agentes llegaron al lugar, los ladrones ya habían huido.

"Las personas que trabajamos en los museos estamos en alerta y preocupados por esta profusión de robos en instituciones arqueológicas", afirma Guerra, que asegura que la Junta de Extremadura ha desarrollado un plan de trabajo para reforzar la seguridad de todos los museos de la comunidad. "Es lo primordial. Mientras que no reforcemos todo, no vamos a organizar exposiciones temporales. No queremos exponer nada que pueda atraer a ladrones", admite.

Se da la circunstancia de que el Tesoro de Villanueva robado en Badajoz había sido trasladado al museo pacense tan solo hacía unos meses, después de haber permanecido durante más de tres décadas en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Las monedas saqueadas, acuñadas entre 1772 y 1822, correspondían a los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Albacete

En julio, desaparecieron igualmente dos colecciones de monedas de oro del Museo de Albacete. Cuatro asaltantes, de nuevo encapuchados, entraron a las instalaciones por una ventana, rompieron una vitrina a golpes y se hicieron con su botín en minuto y medio. Se llevaron 42 monedas de oro de la época de Carlos III, Carlos IV y algunas de Isabel II, así como 180 monedas de oro de entre 1850 y 1860. Todas ellas pertenecían al Ministerio de Cultura y se encontraban en Albacete de forma itinerante.

El robo de Villena abre el debate sobre si piezas tan importantes deben estar custodiadas por museos de localidades pequeñas. De hecho, el museo MUVI no tenía personal de seguridad permanente para custodiar sus diferentes salas artísticas, sino que utilizaba un circuito de videocámaras.

En el caso del Museo Arqueológico regional de Madrid, con sede en Alcalá de Henares, nos explican que lo más importante "es la preservación y se actúa en consecuencia" por lo que "la seguridad es la máxima prioridad y hay servicios de vigilancia las 24 horas del día, entre otras medidas". Eso sí, el temor a que les entren es menor porque no tienen piezas de oro.

Desde el Ministerio de Cultura se está trabajando para asesorar a las instituciones españolas que exhiben oro.

Europa

No solo está ocurriendo en España. A principios de 202, en el Museo Drents de Assen, en Países Bajos, un grupo de delincuentes voló un acceso de madrugada para sustraer diversos tesoros arqueológicos procedentes del antiguo reino de Dacia. Destacaban tres pulseras de oro y el célebre casco dorado de Cotofenesti, una pieza con aproximadamente 2.500 años de historia.

En el atraco al Museo Cognacq-Jay en París, un comando de cuatro personas encapuchadas y pertrechadas con hachas y bates de béisbol irrumpió en la institución y escapó en moto llevando consigo siete piezas ornamentadas con diamantes y oro.

Tras el golpe en el Museo del Louvre de París, en el que cuatro ladrones sustrajeron joyas históricas de la corona francesa, el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció que existe un "déficit estructural de personal en los museos estatales", lo que incluye vigilantes.