Revolución Pokémon: nuevas cartas, Disney+ y el regreso de Mewtwo Acorazado

La ciudad de San Francisco ha despedido un fin de semana histórico tras albergar simultáneamente la primera edición de la PokémonXP y el Campeonato Mundial Pokémon 2026. El evento no solo ha coronado a los mejores entrenadores del planeta, sino que se ha convertido en el escenario de los mayores anuncios de la franquicia para los próximos años, tocando tanto el sector competitivo como el cinematográfico y televisivo.

El broche de oro de las ceremonias de clausura lo puso el anuncio de la próxima sede: Singapur acogerá el Campeonato Mundial 2027 en el recinto Singapore EXPO. Sin embargo, la gran sorpresa para los aficionados al cine fue la presentación de Pokémon: Wild Card, la primera película de animación de la saga en años. Producida por los reconocidos estudios STORY inc. y CloverWorks, la cinta se estrenará a comienzos de 2027 y centrará su trama en un jugador del Juego de Cartas Coleccionables (JCC) y el carismático Mimikyu.

El terreno del entretenimiento audiovisual sumó otra alianza de alto nivel. The Pokémon Company confirmó que el prestigioso estudio británico Aardman (creadores de La oveja Shaun) está desarrollando la serie en stop-motion Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu. Ambientada en la región de Galar, la producción estrenó su primer tráiler mundial y se emitirá de forma exclusiva en Disney+ en 2027.

Revolución en los videojuegos y las cartas coleccionables

El ecosistema de juegos de la marca también sufrirá un vuelco inmediato. En el apartado móvil, coincidiendo con su décimo aniversario, Pokémon GO permitirá usar Pokémon megaevolucionados en la Liga Combates GO a partir de la próxima temporada, dotándolos además de un tercer ataque cargado. Como incentivo nostálgico, se confirmó el regreso de Mewtwo Acorazado a las incursiones. Por su parte, la exitosa aplicación JCC Pokémon Pocket integrará los esperados Pokémon de tipo dual en octubre de 2026.

Finalmente, las mecánicas de combate tradicionales recibirán las denominadas Megaevoluciones Z, que debutarán en Pokémon Champions este 9 de septiembre de 2026. JCC Pokémon ha desvelado nuevas y potentes cartas de Pokémon, como Mega-Lucario Z ex, que abre la llegada de los Pokémon Megaevolución Z al popular juego. También llegarán pronto más cartas de rareza Rara Ataque Mega, como Mega-Rayquaza ex, Mega-Darkrai ex, Mega-Greninja ex y Mega-Zygarde ex. Esta misma poderosa transformación llegará al formato físico a través de las cartas del JCC Pokémon mediante la nueva serie ex★, asegurando que el fenómeno competitivo siga expandiéndose a todos los niveles.