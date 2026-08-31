¿Se escribe "a gusto" o "agusto"? La RAE resuelve una de las dudas más comunes

La expresión forma parte del lenguaje cotidiano y aparece en numerosas frases. Sin embargo, no es extraño encontrarla escrita de otra manera, especialmente en textos informales y en Internet. La duda está en si la preposición y el sustantivo deben mantenerse separados o si el uso ha terminado por convertirlos en una sola palabra.

No todas las expresiones siguen el mismo camino

La confusión tiene cierto fundamento. El español cuenta con expresiones que nacieron de la unión de una preposición y un sustantivo y que terminaron consolidándose como una única palabra.

Es lo que ocurrió con aposta, procedente de a + posta, con el sentido de adrede. También con aprisa y deprisa, formadas a partir de a/de + prisa, o con enfrente, que procede de en + frente.

El uso hizo que estas construcciones perdieran progresivamente la percepción de sus componentes originales y pasaran a funcionar como adverbios simples. Su escritura acabó reflejando esa evolución.

Pero la expresión que plantea la duda no ha seguido ese mismo proceso.

La clave está en su estructura

El Diccionario panhispánico de dudas recoge a gusto con los significados de "cómodamente" y "a placer, sin embarazo ni impedimento alguno".

La expresión conserva su estructura de preposición más sustantivo y, a diferencia de otras formas que sí se han fusionado, permite introducir determinados elementos entre ambas partes.

Una muestra clara aparece en construcciones como a mi gusto, a tu gusto, a su gusto o a gusto del jefe. Podemos decir, por ejemplo, Quiero que programen las películas a mi gusto o Tendrás que hacerlo a gusto del jefe.

Esta posibilidad pone de manifiesto que a y gusto mantienen una relación sintáctica propia y no funcionan, en estos casos, como los elementos inseparables de una sola palabra.

Por ello, la grafía correcta es a gusto, escrita en dos palabras.

También existe "a disgusto"

Hay otra pista relacionada con el uso de la expresión: su construcción antónima es a disgusto, que significa "incómodamente o de mala gana".

La comparación permite observar que ambas mantienen la preposición separada del sustantivo. Algo parecido sucede con otras parejas de locuciones como en serio y en broma, que conservan sus elementos independientes.

De este modo, aunque en el español actual existen numerosas palabras que han surgido de la unión de antiguas construcciones, el proceso no afecta por igual a todas ellas.

La forma agusto puede aparecer en textos escritos por influencia de la pronunciación y del uso informal, pero no es la grafía que corresponde a esta expresión.