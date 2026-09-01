Alien contra el Capitán América: los xenomorfos llegan a la Segunda Guerra Mundial

Nuevo cómic de estos maravillosos crossovers con Predator y Alien contra el universo Marvel. En este caso tenemos Alien frente al Capitán América, pero antes de entrar en materia y hablar de este cómic en concreto os voy a hacer un resumen de lo visto hasta ahora en esta colaboración entre universos. Ya no es un hecho aislado sino un maravilloso lore que día a día crece en nuestras estanterías.

Empezamos con el gran enemigo de Arnold Schwarzenegger. Predator y sus cacerías brutales han sido ideadas por el guionista Benjamin Percy. Comenzó con Predator versus Wolverine (2023), donde un implacable Yautja persigue a Logan durante más de un siglo, seguido de Predator versus Black Panther (2024), que lleva el combate a Wakanda cuando los Predators intentan saquear su preciado arsenal de vibranio y la persecución continuó en las calles de Nueva York con Predator versus Spider-Man (2025). Además tenemos a Frank Castle en Predator versus Punisher (2026), y Predator mata al Universo Marvel, que llegará este mismo año a España. Respecto al octavo pasajero, Alien se ha visto con los Vengadores (2024-2025) con una masiva epopeya de Jonathan Hickman y ahora le vemos enfrentado al Capi en esta historia que publicamos en estas líneas.

En este caso, la historia arranca en la Segunda Guerra Mundial, donde Hydra desentierra un espécimen en el Himalaya para usarlo como arma biológica. Como pasa siempre, todo sale mal y los Aliens se escapan dando lugar a esta divertida trama con Aliens, nazis, Steve Rogers, Cráneo Rojo, Bucky y toda la compañía. Pero ojo, el guion de Frank Tieri tiene más de un giro que no ves venir y eso incluye que Hydra no sea tan víctima de los Alien como podía parecer. Además, esto no tiene nada que ver con la continuidad de Marvel, es decir, puede cargarse a quien quiera y lo que quiera y aquí no ha pasado nada.

Frank Tieri, que de hordas zombis o aliens sabe un poco —solo hay que leer Pestilence—, logra conformar un guion entretenido a más no poder y que, sin creerse una obra que te cambie la vida, sabe hacer que la leas, te diviertas y la recuerdes. Cuatro grapas, poco más de 100 páginas y un gran dibujo de Stefano Raffaele para redondear la apuesta. Os dejo varios ejemplos:

La verdad es que tanto los productos de Predator como los de Alien me están convenciendo y baso mi crítica en que cumplen a la perfección lo que buscamos los que nos acercamos a estas obras. Respeto por ambos personajes del mundo del cine, entretenimiento y terror con referencias al lore de los dos y un claro alejamiento de querer vendernos algo que no concuerde con el ADN del xenomorfo y el cazador. ¿Quieres Aliens? Los tienes. ¿Quieres Predators? Los tienes. No inventa nada ni los cambia y eso ya es para mí un éxito.

Conclusión: los fans, en mi opinión, estarán encantados con el enfoque y el tono ya que logra un buen equilibrio entre ambas franquicias con claros guiños al mundo Alien. Por 12 euros son cuatro grapas que se disfrutan. A 3 euros la grapa. Buen balance precio/producto y una historia que Frank Tieri sabe manejar tanto en las batallas como en los giros argumentales. Si gustan, disfruten de la lectura.

Análisis técnico de la obra: guion de Frank Tieri, dibujo de Stefano Raffaele, contiene Alien vs. Captain America 1-4, rústica de tapa blanda, 104 páginas y un precio de 12 euros.