Solo se podía hacer con un personaje y, como no, Masacre fue el elegido para ello. ¿Se imaginan a otro superhéroe liquidando a todos los presidentes muertos de EEUU? La verdad es que no y por ello Gerry Duggan pudo sacarse de la chistera este arco tan loco en su larga y maravillosa etapa con Wade Wilson. O con Deadpool o con nadie y Marvel les dio el visto bueno.

Fue tan buena esta era Duggan que duró mucho. La etapa de Gerry Duggan al frente de Deadpool duró casi seis años, extendiéndose desde noviembre de 2012 hasta mayo de 2018. Con un total de más de 140 números del personaje, la cabecera comenzó de la mano del coescritor Brian Posehn en la era Marvel NOW! y concluyó con Duggan en solitario. En 2018 se cerró con el emblemático número #300 de la serie original bajo el título The Despicable Deadpool.

Como dato, cabe decir que ninguna otra etapa en solitario del personaje ha durado tanto tiempo ni ha alcanzado tal cantidad de números con un mismo guionista; es decir, Gerry Duggan es, por derecho propio, historia viva de un personaje que nació el 11 de diciembre de 1990.

Respecto al guion, la idea es una locura de principio a fin. Un mago con pintas de entrar en el Congreso con un búfalo en la cabeza resucita a los presidentes muertos para que estos revivan al país y lo saquen de la crisis de valores que este mago cree que tiene. El problema es que los muertos renacen corruptos y es ahí cuando se lanzan a la conquista del país de la peor manera posible: matando.

SHIELD tiene que intervenir, pero deben elegir a un superhéroe que no quede mal matando, por ejemplo, a George Washington. El único que encaja con el perfil es Deadpool y por ello se le manda en esta loca misión que jamás podrían hacer los Vengadores. Deadpool acepta y durante seis grapas tenemos el enfrentamiento entre este bocazas de manual y todo el elenco de presidentes americanos fallecidos.

Con estas imágenes les doy un ejemplo de lo que vemos en esta historia gracias al dibujo de Tony Moore:

Deadpool elimina en este cómic a George Washington, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt o Ronald Reagan. No les digo cuál, pero uno de ellos es en el espacio. También acaba con Teddy Roosevelt, John F. Kennedy, Richard Nixon, Harry S. Truman, Gerald Ford y James Buchanan. Todo con guiños y bromas a cosas que pasaron durante el mandato de los mismos. Con Kennedy se pueden imaginar quién interviene. Siento la tentación de decirlo… Solo digo eso.

Por cierto, aviso a navegantes. Este es solo el inicio de la cabecera de Gerry Duggan con Masacre. La etapa, como hemos dicho antes, es larguísima. Eso sí, para picotear y ver si te gusta, este Must Have es divertidísimo. Además salen personajes como el Doctor Extraño, el Capi y ojo, un expresidente norteamericano que hace las veces del Obi Wan de Deadpool. ¡Qué locura!

Conclusión: una maravillosa forma de pasar un rato gamberro con una lectura propia de una de las mejores etapas de Masacre. Este es el Deadpool que a mí personalmente me gusta, porque es un personaje que me encanta leer en sorbitos; es decir, se me hace bola cuando lo leo durante varios días, pero como picoteo me encanta. Esto lo es. Gran dibujo y un guion gamberro y con mucho humor sarcástico. Lo mejor, sin duda, la idea de los presidentes y cómo van muriendo a manos del mercenario bocazas. Si gustan, disfruten de la lectura.