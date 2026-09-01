¿"Tío vivo" o "tiovivo"? La duda que muchos tienen al escribir esta palabra

Hay palabras que utilizamos desde pequeños y que, precisamente por su uso cotidiano, damos por conocidas. Sin embargo, cuando toca escribirlas, pueden surgir dudas inesperadas. Es lo que ocurre con el nombre de una de las atracciones más habituales de las ferias: ¿debe conservar la forma de sus dos componentes o se ha convertido en una única palabra?

Una duda que tiene su origen en la propia palabra

La confusión resulta comprensible porque uno de sus elementos coincide con una palabra que, cuando aparece sola, tiene una tilde muy clara. Además, el significado actual del término está estrechamente relacionado con la combinación de las palabras que lo forman.

Pero el español cuenta con numerosos ejemplos en los que dos palabras terminan formando un compuesto y adquieren una escritura diferente de la que tendrían por separado.

Por eso, para resolver esta duda no basta con fijarse en cómo se escriben individualmente sus componentes. Hay que atender a la forma que ha adquirido el término en la lengua.

La respuesta del Diccionario

El Diccionario panhispánico de dudas establece cuál es la grafía apropiada cuando esta palabra designa una "atracción de feria consistente en una plataforma giratoria con figuras".

En este uso, el término se escribe en una sola palabra. Las formas "tío vivo", en dos palabras, y "tío-vivo", con guion, no son adecuadas para referirse a la atracción.

La grafía correcta es, por tanto, "tiovivo".

¿Y qué ocurre con la tilde?

Aquí aparece la segunda parte de la duda. Si "tío" lleva tilde cuando funciona como palabra independiente, podría parecer lógico mantenerla en el compuesto.

Sin embargo, la Ortografía de la lengua española señala que los compuestos escritos en una sola palabra siguen las reglas generales de acentuación correspondientes al conjunto.

"Tiovivo" es una palabra llana terminada en vocal. Por esa razón, no lleva tilde.

La forma correcta es, por tanto, "tiovivo", sin acento gráfico.

No lleva mayúscula por ser una atracción

Hay una última cuestión que puede generar errores. Los nombres de las atracciones no se escriben necesariamente con mayúscula inicial.

Cuando se trata de denominaciones genéricas y descriptivas, la escritura adecuada es con minúscula. Por eso hablamos de "un tiovivo", igual que de "una noria" o "una montaña rusa".

Una mayúscula solo estaría justificada si el término formara parte de un nombre propio o de una denominación específica.