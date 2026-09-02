¿"En comparación con", "en comparación a" o "en comparación de"?: así se usa esta locución según la RAE

Cuando queremos poner dos elementos frente a frente para señalar sus diferencias o semejanzas, esta expresión aparece con frecuencia tanto en el lenguaje hablado como en el escrito. Sin embargo, al llegar a la preposición surgen las dudas. ¿Todas las opciones que se utilizan habitualmente son correctas? ¿Hay alguna que deba evitarse?

La cuestión puede pasar inadvertida porque las distintas construcciones mantienen prácticamente el mismo significado y resultan comprensibles. Pero no todas cuentan con el mismo respaldo normativo, una diferencia que conviene tener presente especialmente cuando se escribe.

Una expresión muy habitual

La construcción se utiliza para establecer una relación entre dos elementos y tomar uno de ellos como referencia. Puede aparecer al hablar de resultados, cambios, características o diferencias entre situaciones.

Así, es posible encontrar frases como 'Una edición más grande en comparación con las anteriores' o 'El equipo ha mejorado en comparación con la temporada pasada'.

Su presencia es habitual en todo tipo de textos y contextos. Precisamente por ello, las dudas sobre la preposición que debe acompañarla pueden extenderse con facilidad.

El Diccionario panhispánico de dudas recoge las posibilidades que admite esta locución y permite distinguir entre las formas asentadas y aquellas que no se consideran adecuadas.

La preposición que se utiliza con mayor frecuencia

Una de las opciones aparece de forma especialmente habitual en español. Se trata de la preposición 'con', que introduce el elemento utilizado como referencia para establecer la comparación.

Por ejemplo, puede decirse 'Una edición más grande en comparación con las anteriores'. En este caso, las ediciones anteriores constituyen el término con el que se establece el contraste.

La misma fórmula sirve para situaciones muy diferentes. Puede hablarse de un producto, de una cifra, de un resultado o de cualquier otra característica que se quiera poner en relación con otra. Es, por tanto, la construcción más extendida y la que puede emplearse de manera general en este tipo de frases.

Hay otra posibilidad correcta

La duda no termina ahí porque el español también admite otra preposición en esta locución.

El Diccionario panhispánico de dudas señala que 'a' también puede introducir el segundo elemento de la comparación. Es una variante menos frecuente, pero igualmente válida.

De este modo, junto a 'Una edición más grande en comparación con las anteriores', también puede escribirse 'Una edición más grande en comparación a las anteriores'.

Las dos construcciones permiten expresar la misma relación. La diferencia está principalmente en la frecuencia de uso: 'en comparación con' es la forma más habitual, mientras que 'en comparación a' también se considera correcta. Por tanto, no sería adecuado corregir automáticamente esta última construcción cuando aparece en un texto.

El problema aparece con 'de'

La confusión surge al sustituir esas preposiciones por 'de'. En ocasiones pueden encontrarse expresiones como 'El equipo rejuvenece en comparación de 2022' o 'Ofrecen espacios mayores en comparación de las habitaciones de hotel'.

Aunque el sentido de las frases se entiende sin dificultad, esta construcción no es la recomendada por la norma académica.

En esos casos, la preposición debe cambiarse. La primera frase puede formularse como 'El equipo rejuvenece en comparación con 2022', mientras que la segunda quedaría 'Ofrecen espacios mayores en comparación con las habitaciones de hotel'. También sería posible utilizar en ambos casos la variante con 'a'.

La cuestión no depende, por tanto, de que la frase resulte comprensible, sino de la preposición que corresponde a esta locución.

Otras formas que también generan dudas

La misma confusión puede llevar a crear construcciones que combinan de otra manera las preposiciones. Entre ellas están 'a comparación con' y 'a comparación de'.

El Diccionario panhispánico de dudas recomienda no utilizar estas variantes. La construcción que debe tenerse en cuenta es 'en comparación', seguida después del complemento introducido por la preposición correspondiente.

La regla resulta especialmente útil porque estas formas pueden aparecer ocasionalmente en el uso escrito y pasar desapercibidas. La familiaridad de la palabra 'comparación' hace que no siempre se detecte de inmediato el problema.

En caso de duda, basta con recordar que la expresión parte de la fórmula 'en comparación' y que el término con el que se establece la relación puede introducirse mediante 'con' o, con menor frecuencia, mediante 'a'.