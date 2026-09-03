¿Es correcto escribir "guio" sin tilde para hablar del pasado? La RAE responde

"El profesor guio a los alumnos hasta la salida" o "El profesor guió a los alumnos hasta la salida". A la hora de escribir una frase como esta surge una duda muy habitual: ¿debe ponerse la tilde? La respuesta está en la forma en que la Ortografía de la lengua española considera esta combinación de vocales.

Una palabra que puede sonar diferente

La dificultad está en la pronunciación. Hay hablantes que articulan "guio" en una sola sílaba y otros que la pronuncian en dos. Esa diferencia puede hacer pensar que la segunda vocal necesita llevar tilde para marcar la separación.

Pero la escritura sigue un criterio común y no cambia según cómo pronuncie la palabra cada hablante. En este caso, la combinación vocálica se considera un diptongo desde el punto de vista ortográfico.

Por eso, la forma correcta del pretérito perfecto simple de "guiar" es "guio".

La misma regla aparece en otros verbos

No es una particularidad de "guiar". La misma cuestión se plantea con algunas formas del pasado de otros verbos que presentan combinaciones vocálicas similares.

La norma establece que también se escriben sin tilde "rio", "fio" y "lio", formas de "reír", "fiar" y "liar". Así, son correctas frases como "El público rio durante la representación" o "La situación se lio en pocos minutos".

Con "dio", "vio" y "fue" la duda es menos frecuente, pero el resultado es el mismo: estas formas se escriben sin tilde.

El criterio ortográfico actual

La Ortografía de la lengua española considera todas estas formas monosílabas a efectos ortográficos. Por esa razón, se aplica la regla general según la cual los monosílabos no llevan tilde, excepto en los casos de tilde diacrítica.

Este criterio quedó establecido en la reforma ortográfica de 2010. Desde entonces, las formas "guio", "rio", "fio" y "lio" mantienen esta grafía aunque algunos hablantes las pronuncien en dos sílabas.

No se trata, por tanto, de una tilde que pueda utilizarse para reflejar la pronunciación personal. La norma fija una única escritura.

Una duda que también afecta a "dio" y "vio"

El mismo principio explica las formas "dio" y "vio", así como "fue". En estos casos tampoco hay tilde: "El médico le dio el alta", "Ella vio la película" y "El encuentro fue ayer".

También "di", "vi" y "fui" se escriben sin tilde. La diferencia respecto a palabras que sí llevan tilde no está en que sean verbos ni en que hagan referencia al pasado, sino en las reglas de acentuación que corresponden a cada forma.