La princesa sin trono que acabó convirtiéndose en una de las figuras decisivas de la historia de España

Hay figuras históricas cuya trayectoria cambia por completo el rumbo de un país. Isabel la Católica es una de ellas. Nacida como una princesa sin perspectivas claras de ocupar la Corona, las circunstancias políticas de Castilla y sus propias decisiones la llevaron hasta el trono y la situaron en el centro de algunos de los acontecimientos decisivos de finales del siglo XV. Sobre su vida y su legado se ha hablado en el programa de Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, con la participación del historiador y divulgador Daniel Gómez Aragonés, colaborador del libro Isabel la Católica, la mujer más poderosa de su tiempo, editado por Pinolia y coordinado por el periodista Alberto de Frutos.

Una infancia marcada por Arévalo

Isabel nació en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451. Su infancia transcurrió principalmente en Arévalo, donde estuvo muy vinculada a su madre, Isabel de Portugal, y al entorno portugués que la rodeaba.

Según explica Gómez Aragonés, aquella etapa fue determinante para comprender a la futura reina. "Su infancia fue muy particular en la localidad de Arévalo", señala el historiador, que destaca la influencia de las damas portuguesas que acompañaban a su madre.

"Isabel sin Arévalo, sin su madre y sin influjo portugués, no podemos entender infancia, adolescencia y todo lo que vendrá después", afirma.

El historiador considera que esta influencia también puede ayudar a entender la relación posterior de Isabel con el Atlántico. Portugal tenía una tradición de expansión marítima y una mirada especialmente orientada hacia ese espacio, un elemento que adquiriría relevancia décadas después con la expedición de Cristóbal Colón.

Sin embargo, durante su infancia y juventud, Isabel no parecía destinada a ocupar el trono de Castilla.

El giro de la sucesión castellana

La situación comenzó a cambiar por los problemas sucesorios del reinado de Enrique IV. La muerte de Alfonso, hermano de Isabel, y la disputa en torno a la sucesión modificaron el escenario político de Castilla.

El 19 de septiembre de 1468 se produjo uno de los momentos decisivos de este proceso: el Tratado de los Toros de Guisando. Enrique IV reconoció a Isabel como heredera y la proclamó Princesa de Asturias. "Total y absolutamente, porque, por decirlo de alguna manera, ya no hay marcha atrás", explica Gómez Aragonés al ser preguntado por la importancia del tratado.

A partir de entonces, Isabel comenzó a tener opciones reales de acceder al trono. Pero todavía debía afrontar decisiones que afectarían directamente a su futuro político, entre ellas su matrimonio.

La elección de Fernando de Aragón tampoco fue una cuestión completamente ajena a su voluntad. Según el historiador, Isabel tenía claro que no aceptaría como marido a un hombre impuesto sin su consentimiento. "Isabel era una mujer de su tiempo, pero a la par avanzada a su tiempo", sostiene.

El matrimonio con Fernando

El matrimonio entre Isabel y Fernando se convirtió en una alianza fundamental entre Castilla y Aragón. Gómez Aragonés considera además que existía un vínculo personal entre ambos.

"Yo creo que sí estaban muy enamorados los dos", afirma el historiador, aunque también destaca que Isabel mantuvo siempre una posición propia dentro de Castilla.

La proclamación de Isabel como reina en Segovia, en 1474, es para Gómez Aragonés un ejemplo de esa posición. La ceremonia tuvo lugar sin Fernando a su lado. "O sea, quiere decir, sin su marido a su lado. Esto es muy simbólico", explica.

La posterior Concordia de Segovia estableció las atribuciones de ambos. Fernando sería rey en Castilla, mientras que Isabel no podía ser reina de Aragón de acuerdo con las leyes sucesorias de aquel reino.

La unión matrimonial permitió estrechar los vínculos entre ambas coronas en un periodo en el que los acontecimientos políticos y militares estaban transformando la Península.

Granada y el nuevo escenario de 1492

Uno de los grandes acontecimientos del reinado llegó con la conquista de Granada. El 2 de enero de 1492, las tropas de los Reyes Católicos tomaron la ciudad y pusieron fin al último reino nazarí.

Gómez Aragonés subraya la importancia que tuvo este acontecimiento para Isabel y Fernando dentro de la concepción política y religiosa de su época.

Aquel mismo año tuvo lugar además la expedición de Cristóbal Colón. La decisión de respaldar su proyecto es otro de los episodios analizados durante la conversación.

El historiador apunta a la posible influencia de la formación portuguesa de Isabel y a su relación con una concepción atlántica de la expansión. "El plus ultra, el ir más allá", explica, abría una nueva posibilidad después de la conquista de Granada.

La llegada de Colón a América inició una nueva etapa histórica. Para Gómez Aragonés, este acontecimiento amplió de manera extraordinaria la dimensión del legado de Isabel. "Cuando se descubre América, lo que va a suceder es que Isabel I de Castilla se va a transformar en la madre de Hispanoamérica", afirma.

La construcción del poder político

La relevancia política de Isabel ocupa otro de los capítulos del libro. Gómez Aragonés considera que su reinado, junto al de Fernando, estuvo marcado por importantes transformaciones en la organización del poder.

El historiador destaca además la elección de personas con conocimientos y capacidades concretas para desempeñar diferentes funciones.

"Buscaron a los mejores", sostiene, y define esta política como una apuesta por la "meritocracia".

A partir de esta valoración, Gómez Aragonés defiende que Isabel ocupa un lugar excepcional entre las figuras políticas de la historia española.

"Para mí Isabel, sin ningún género de duda, es la figura política más importante de la historia de España", afirma.

También destaca la dimensión internacional que adquirió su legado y sostiene que su influencia no se limitó a Castilla.

La Inquisición y la expulsión de los judíos

La conversación también aborda dos de los aspectos más controvertidos del reinado: la implantación de la Inquisición y la expulsión de los judíos.

Gómez Aragonés sostiene que Isabel tuvo dudas sobre estas decisiones y que recibió presiones para aceptarlas. "Le generaba más dudas que certezas", afirma al referirse a ambas cuestiones.

El historiador considera necesario analizar estas medidas dentro del contexto político y religioso de finales del siglo XV y evitar trasladar directamente criterios actuales a aquella época. "Hay que entenderlo en el marco de su tiempo, no caigamos en presentismo", señala.

La trayectoria de Isabel quedó así ligada a algunos de los principales acontecimientos de finales de la Edad Media: desde la crisis sucesoria castellana hasta la conquista de Granada y la llegada de Colón a América. Su evolución desde una princesa sin trono hasta la reina de Castilla es el eje de Isabel la Católica, la mujer más poderosa de su tiempo, obra editada por Pinolia y coordinada por Alberto de Frutos.