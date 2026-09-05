Así es Boris de Bulgaria, el heredero sin trono afincado en Madrid

Viven en Madrid personajes de la aristocracia internacional dedicados a instituciones a veces poco conocidas, como es el caso de Boris de Bulgaria, heredero al trono de su país desde la muerte de su padre, el príncipe Kardam. Nieto del rey Simeón de Bulgaria, ostenta varios títulos: príncipe de Sajonia-Coburgo Gotha, príncipe de Bulgaria, príncipe de Tirnovo y duque de Sajonia.

Madrileño de veintiocho años, residió varias temporadas en Londres, pero su residencia actual es la capital de España, donde se comporta como un joven de su edad, ya algo maduro, al punto de que se le ha visto algunas veces circular por las calles subido en patinete.

Su nombre, Boris, es de origen eslavo y significa bor, como símbolo de lucha, y boriot, guerrero. Digamos que, si nos llevamos por esa nomenclatura, Boris, que es de aspecto pacífico, podría ser un combatiente en toda regla.

Alcanzar el trono de sus ancestros –nunca se sabe, y más conociendo lo que le ocurrió a su abuelo Simeón de Bulgaria– más parece una quimera. Por eso, con un sentido práctico, a lo que se dedica Boris, amén de vigilar sus negocios, es a pertenecer a una organización que responde al nombre de Bridges –una ONG en definitiva– que vela por el diálogo interreligioso entre jóvenes europeos. Es decir: encuentros y eventos culturales donde se ensalza la convivencia y comprensión entre ortodoxos, católicos, musulmanes y protestantes, en pos de la unidad entre todos ellos, para alcanzar el mayor respeto entre quienes pertenecen a muy diversas creencias religiosas.

Boris es muy culto, habla varios idiomas, practica la escultura tras sus cursos de Bellas Artes en Londres, toca la guitarra y se considera artista en diversas manifestaciones.

Poco sabemos de su vida privada, aunque hace un par de años la revista ¡Hola! lo sorprendíaba junto a la princesa Amalia de Holanda, amistad que luego fue disipándose. No se le conoce ninguna relación sentimental por el momento.