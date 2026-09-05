Cómo saber si una cerámica es antigua o una falsificación moderna

Una investigación del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego ha desarrollado un método para diferenciar artefactos de arcilla antiguos de falsificaciones modernas mediante el análisis de sus propiedades magnéticas. Los resultados, publicados en la revista PNAS, podrían utilizarse en museos, investigaciones arqueológicas y procedimientos judiciales relacionados con el comercio ilícito de antigüedades.

La cerámica cocida en un horno conserva una señal relacionada con el campo magnético terrestre existente en el momento de su fabricación. Durante el enfriamiento, las partículas de mayor tamaño quedan fijadas en la dirección del campo y conservan esa información.

Sin embargo, las partículas más pequeñas presentan otro comportamiento. Su magnetismo cambia con el tiempo debido a las variaciones del campo magnético terrestre, en un fenómeno denominado magnetismo remanente viscoso. El investigador postdoctoral Yoav Vaknin encontró una forma de utilizar esta diferencia para determinar si una pieza es antigua o moderna.

El umbral de los 112 grados

Los investigadores comprobaron que el magnetismo viscoso desaparece cuando la cerámica vuelve a calentarse y que la temperatura necesaria depende de la antigüedad de la pieza.

Para comprobarlo, analizaron diferentes objetos de cerámica, incluidos algunos con miles de años de antigüedad, piezas adquiridas en tiendas de recuerdos de Jerusalén y falsificaciones. Las muestras fueron calentadas inicialmente a 50 grados y posteriormente en incrementos de 10 grados.

Los resultados mostraron una diferencia entre las piezas antiguas y las modernas. En las muestras de más de 1.000 años, la magnetización viscosa solo desaparecía al superar los 112 grados, mientras que en las piezas modernas lo hacía a temperaturas inferiores.

Los investigadores utilizaron además modelos micromagnéticos para simular el calentamiento de las muestras durante distintos periodos de tiempo. Estos cálculos permitieron establecer los 112 grados como el umbral empleado por el método.

Una herramienta contra las falsificaciones

El equipo considera que esta técnica puede ser útil para comprobar la autenticidad de piezas cuya procedencia o antigüedad resulte dudosa.

"Espero que nuestro nuevo método sea útil para los conservadores de museos, que desean exhibir únicamente artefactos auténticos, para los arqueólogos e historiadores que estudian las sociedades que los crearon y para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en su esfuerzo por eliminar el comercio ilícito de antigüedades", explicó Vaknin.

La coautora del estudio, Lisa Tauxe, geocientífica del Instituto Scripps de Oceanografía, señaló que el procedimiento podría servir a museos y gobiernos para detectar falsificaciones.