¿"Comparecer" o "compadecer"? La duda de una letra que puede cambiar el sentido de una frase

Hay palabras que pueden confundirse precisamente porque suenan y se escriben de una manera muy parecida. "Comparecer" y "compadecer" son un buen ejemplo. La diferencia entre ambas no es solo una cuestión ortográfica: cada verbo tiene sus propios significados y sustituir uno por otro puede cambiar lo que se quiere decir.

Qué significa "comparecer"

El Diccionario de la lengua española recoge para "comparecer" el sentido de presentarse ante una autoridad u otra persona. También puede emplearse para referirse a alguien que aparece de manera inesperada.

Es el verbo que corresponde, por ejemplo, cuando una persona debe acudir ante un juez, una comisión o una autoridad. En estos casos, la idea está relacionada con la presentación o aparición de alguien.

La confusión aparece cuando se utiliza este verbo para hablar de la relación entre dos cosas. En ese contexto, "comparecer" no tiene el significado que se pretende transmitir.

El otro verbo tiene otro sentido

"Compadecer" es una palabra diferente y también tiene varios significados. Uno de ellos es sentir lástima por alguien, pero el diccionario académico recoge además una segunda acepción: corresponderse o estar en consonancia con algo.

Ese es el uso que aparece en construcciones como "sus ingresos reales se compadecen con los declarados".

La elección depende, por tanto, de lo que se quiera expresar. No es lo mismo que una persona se presente ante una autoridad que señalar que una circunstancia guarda relación con otra.

De dónde puede venir la confusión

La fuente académica apunta a un posible cruce entre "parecer" y "compadecer" como explicación del uso incorrecto de "comparecer" en este último sentido.

La confusión se encuentra incluso en textos publicados en medios. Entre los ejemplos recogidos aparecen frases como "esta polémica no se comparece con la acción que está haciendo el Gobierno" o "una posición económica que no se comparece con sus ingresos como funcionario público".

En ambos casos se está hablando de una relación entre dos elementos. La forma que corresponde al sentido buscado es "compadecer".

Así, las frases quedarían como "esta polémica no se compadece con la acción que está haciendo el Gobierno" y "una posición económica que no se compadece con sus ingresos como funcionario público".

Una diferencia fácil de recordar

La distinción puede resultar más sencilla si se asocia cada verbo con la situación en la que se utiliza.

"Comparecer" se relaciona con una persona que se presenta o aparece. "Compadecer", además de su significado relacionado con la compasión, puede utilizarse cuando se establece una correspondencia entre dos realidades.

Por eso, tampoco sería adecuado escribir que "los precios del mercado no se comparecían con los del campo". En este caso, la construcción correcta es "los precios del mercado no se compadecían con los del campo".

La semejanza entre ambas palabras puede explicar el error, pero no convierte sus significados en intercambiables.