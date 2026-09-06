Los oficios olvidados que casi nadie recuerda y que todavía esconden historias sorprendentes

La memoria de un oficio puede desaparecer cuando dejan de quedar personas que sepan cómo se hacía. Un grupo de alumnos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria ha querido evitarlo con Oficios en extinción, una exposición que reúne fotografías, vídeos, objetos y testimonios de personas que todavía conservan el recuerdo de trabajos que han dejado de realizarse o que apenas sobreviven.

María del Pilar Núñez Sánchez, directora del Museo Etnológico de Ribadavia, explicó en el programa Es la Mañana de Fin de Semana, de esRadio, cómo nació este proyecto y qué encontraron los jóvenes cuando comenzaron a buscar a sus protagonistas.

Jóvenes en busca de antiguos oficios

La iniciativa surgió a partir de una colaboración previa entre el museo y el Instituto de Educación Secundaria de Carballiño. Los alumnos, junto con profesores de distintos departamentos, comenzaron a investigar sobre personas de su entorno cuyos trabajos forman parte de una realidad que está desapareciendo.

No se limitaron a recopilar información. Hablaron directamente con sus protagonistas y acudieron a algunos de los lugares donde aquellos oficios todavía podían entenderse a través de sus herramientas y espacios de trabajo.

Entre las historias recuperadas está la de un campanero, la de una molinera y la de quien fue conocido como el hombre de la luz. También aparece Ernesto Rodero, propietario de un cine en Leiro que comenzó trabajando como operador de cabina cuando las películas todavía llegaban en bobinas.

La historia de este último protagonista llamó especialmente la atención de la directora del museo, que comparó su trayectoria con la película Cinema Paradiso.

Los estudiantes pudieron conocer además las antiguas máquinas utilizadas en algunos de estos trabajos. El proyecto les permitió comprobar de primera mano hasta qué punto han cambiado determinadas tareas en apenas unas décadas.

Fotografías que cobran vida

La exposición no se limita a mostrar fotografías antiguas. Los alumnos han incorporado recursos tecnológicos para presentar esas imágenes de una manera diferente.

Uno de los elementos utilizados son las litofanías, realizadas mediante impresión en 3D y proyectadas con luz. De esta forma, las fotografías de las personas que protagonizan el proyecto aparecen integradas en el recorrido.

"Han integrado la tradición con la modernidad", explicó Núñez Sánchez durante la entrevista.

La muestra incorpora también objetos vinculados con esos oficios y con la vida cotidiana de otras épocas, desde material relacionado con el cine hasta antiguos instrumentos y publicaciones.

Pero hay otro elemento que permite escuchar directamente a los protagonistas.

Los protagonistas cuentan su propia historia

Los alumnos grabaron un vídeo en el que las personas entrevistadas explican cómo desarrollaban sus trabajos.

"Han querido que esas personas, ellas mismas, nos expliquen sus oficios", señaló la directora del museo.

Así, las fotografías y los objetos se acompañan de las voces de quienes vivieron aquella realidad. Para Núñez Sánchez, esa parte resulta especialmente importante porque permite conocer los oficios desde la experiencia de quienes los ejercieron.

El proyecto también llevó a los alumnos a lugares donde todavía se conservan algunas de las herramientas utilizadas antiguamente. Allí pudieron observar cómo funcionaban y relacionar los objetos con los testimonios que habían recopilado.

Un museo que también cuenta el presente

La iniciativa parte de una idea más amplia sobre el papel de los museos dedicados al patrimonio y a la etnografía.

"El museo tiene que ser un museo vivo, tiene que contar historias actuales", explicó Núñez Sánchez.

En su opinión, estudiar cómo vivían las generaciones anteriores no significa limitarse a observar el pasado. También permite comprender cómo han cambiado las costumbres, las profesiones y la vida cotidiana.

El proyecto muestra precisamente ese cambio a través de personas que todavía están vivas y pueden explicar cómo era su trabajo antes de que determinadas herramientas, máquinas o sistemas fueran sustituidos.

Para la directora del museo, el encuentro entre los estudiantes y los protagonistas sirve además para acercar dos generaciones que han conocido realidades muy diferentes.

La memoria también se digitaliza

El trabajo de conservación continúa más allá de la exposición. El Museo Etnológico de Ribadavia dispone de un archivo oral y otro fotográfico y trabaja en su digitalización.

El objetivo es conservar fotografías, grabaciones y testimonios para que puedan ser consultados posteriormente.

"Lo importante no solo es guardarlo, es que todo el mundo pueda acceder", explicó Núñez Sánchez.

El museo trabaja también con fondos fotográficos de Galicia que han sido incorporados a sus colecciones y que están siendo digitalizados.

La exposición Oficios en extinción se ha ampliado y, según explicó la directora, permanecerá abierta hasta finales de año, con la intención de prolongarla durante más tiempo si es posible.