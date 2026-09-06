¿Se escribe "judicatura" o "judiciatura"? Esto dice la RAE

Judiciatura puede parecer una palabra perfectamente posible al leerla por primera vez. De hecho, existen ejemplos en los que aparece escrita de esta manera. Pero cuando surge la duda sobre cuál es la forma que debe emplearse en español, basta con acudir a los diccionarios para encontrar la respuesta.

La palabra que sí está recogida

Judicatura es un sustantivo que designa el oficio de juez o magistrado. Es la forma que recoge el diccionario académico y la que debe utilizarse cuando se hace referencia a esta función.

La palabra pertenece al ámbito relacionado con la Administración de Justicia y aparece en expresiones vinculadas al ejercicio de la función judicial.

Una variante que aparece ocasionalmente

La otra forma, judiciatura, también puede encontrarse en determinados textos. Su presencia explica en buena medida que surja la duda, pero no basta para convertirla en una variante válida.

Según la fuente académica, ni el diccionario académico ni los principales diccionarios de uso recogen judiciatura.

Por tanto, cuando se busca el término para hablar del oficio de jueces y magistrados, la opción documentada y aceptada es judicatura.

Una diferencia muy pequeña al escribir

La confusión resulta fácil de entender porque las dos palabras son prácticamente idénticas. La variante judiciatura añade una sílaba a una palabra que ya existe y puede parecer una formación natural.

Pero el hecho de que una forma pueda aparecer ocasionalmente no significa que los diccionarios la consideren correcta. En este caso, la consulta permite distinguir entre el término reconocido y esa variante que puede encontrarse de manera esporádica.