¿"Auscultar" u "oscultar"? Esta es la única forma que acepta la RAE

"Auscultar" forma parte del vocabulario habitual de cualquier consulta médica, aunque no siempre se utiliza o se escribe correctamente. La duda aparece al eliminar el comienzo de la palabra y convertirla en "oscultar", una variante que también puede escucharse en conversaciones cotidianas.

Qué significa "auscultar"

El Diccionario de la lengua española define "auscultar" como aplicar el oído a la pared torácica o abdominal para explorar los sonidos producidos por los órganos del pecho o del vientre, con instrumentos adecuados o sin ellos.

Es el término empleado para describir esta parte de la exploración física, habitualmente realizada con un fonendoscopio o estetoscopio.

Pero la palabra tiene también un significado menos conocido. La RAE recoge "auscultar" con el sentido de sondear el pensamiento de otras personas, el estado de un negocio o la disposición ante un asunto.

¿De dónde sale "oscultar"?

La confusión resulta comprensible por la semejanza entre ambas formas. Sin embargo, "oscultar" no aparece recogida en el Diccionario de la lengua española.

La Fundéu señala que, con el sentido de aplicar el oído para explorar los sonidos del organismo, la única grafía válida es "auscultar".

Por tanto, no se trata de dos variantes aceptadas entre las que se pueda escoger. La forma que recoge la norma mantiene la secuencia inicial "au".

Una palabra que viene del latín

"Auscultar" procede del latín "auscultāre", con el significado de "escuchar con atención". La palabra figura en el diccionario académico desde 1884.

De este verbo procede también "auscultación", que la RAE define como la "acción y efecto de auscultar".

La próxima vez que aparezca esta duda, basta con recordar que la palabra utilizada en medicina conserva su forma completa.