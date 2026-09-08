El Sello de Akira: el retorno del Castigador, Batman Hush y el dueto de Spiderman y Superman

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este pasado mes de agosto, analizamos la nueva cabecera de El Castigador, Superman y Spider-Man y el regreso de Batman: Hush.

Percy reinicia El Castigador tras su miniserie Red Band

Segundo regreso de El Castigador en menos de un año y ahora sí ya tenemos cabecera seria. Ya contamos en su momento con la miniserie previa a esto que venimos de un Castigador que desapareció del mapa por el asalto al Capitolio. Marvel cambió casualmente la imagen más emblemática del personaje para desmarcarse de lo sucedido en 2021. Durante dicho asalto se vio la famosa calavera blanca sobre fondo negro que representa a este personaje y que algunos de los asaltantes portaban. Marvel se desmarcó del tema y en la cabecera de Jason Aaron cambió la calavera por otra. Dejó pasar el tiempo tras acabar esa maxiserie y ahora ha vuelto con dos productos.

Primero tuvimos la miniserie Red Band, es decir, sin censura, en la que el Castigador tenía amnesia y Kingpin lo usaba como arma tras hurgar en su cerebro. Benjamin Percy al guion con dibujo de Julius Ohta. Pues aquí vuelve Percy y continúa justo donde dejó la anterior miniserie Red Band.

¿Es buena esta cabecera? Al menos los tres primeros capítulos de esta triple grapa tienen una pinta descomunal. Sigue la estela de lo anterior, tenemos el misterio de saber por qué Frank Castle tiene la cabeza machacada y encima nos cuentan que ahora, cada vez que mata, sufre dolores insoportables en su cerebro. Percy mantiene el tono, la violencia, la esencia del personaje y además añade el gran dibujo de José Luis Soares.

A mí sinceramente me ha gustado. La miniserie Red Band era lo que era porque solo tenía cinco grapas para contarlo todo; sin embargo, esta nueva cabecera parece tener más tiempo para contar las cosas y más cuerpo para hacerlo. Es el Castigador de siempre aunque con ese curioso y misterioso matiz de saber por qué le pasa factura hacer lo que le hace, matar villanos. Mi nota es de notable y ojalá sea pronto un sobresaliente.

Precio: 6,50 euros

¿Qué pasa con Batman: Hush 2 y con Jim Lee?

Empezó hace meses y a los cinco números paró. Ahora vuelve de nuevo y… vuelve a parar. ¿Qué pasa con Batman: Hush 2 y con Jim Lee? Esta maxiserie ha sufrido enormes retrasos debido a la lentitud del dibujante, lo que provocó que la historia se alargara de manera insostenible en el tiempo. De hecho, este número que hoy analizamos es el final de la primera parte, no de toda la cabecera. Por lo tanto, lo que parecía ser algo que iría del tirón ahora se divide en dos partes.

Eso sí, un matiz. La idea inicial no era dividirlo en dos partes sino hacerlo seguido, pero tal es el retraso que DC ha decidido cerrar con esta grapa la primera parte, darse un respiro y cuando puedan, sobre todo desde el lado de Jim Lee, volver para cerrarla.

Respecto a la grapa en sí, ha pasado tanto tiempo que leerlo ahora ha perdido el ritmo de la mensualidad. Y como remata a lo loco y con prisas, pues te deja un episodio con muchos villanos, un gran dibujo como siempre y poco más. Cierras etapa y ya verás si te vas a por lo siguiente. Sinceramente, aún no sé si compensa la espera. Ya veremos.

El punto curioso de la grapa… que tienes un desplegable con tres imágenes en una que conforma toda la galería de villanos del personaje. Eso reconozco que me ha encantado.

Precio: 3,95 euros

La segunda parte del dueto más esperado

En 2026, coincidiendo con el 50.º aniversario del primer encuentro entre Marvel y DC, las dos grandes editoriales norteamericanas llegaron a un acuerdo y de eso nos hemos beneficiado todos. Primero llegó Superman y Spiderman con el español Jorge Jiménez al dibujo y ahora llega la segunda parte con Spiderman y Superman dibujados por Pepe Larraz. Mark Waid guionizó el primero y el segundo es obra de Brad Meltzer.

Si nos centramos en el argumento clave de esta 'segunda parte', la grapa en sí vale muchísimo la pena. Tenemos una historia en la que Spider-Man y Superman están en una trampa y ambos, para salir de ella, tendrán que sincerarse sobre por qué son héroes y por qué hacen lo que hacen. Las conversaciones son muy buenas y cualquier fan de Spider-Man o Superman reconocerán el ADN de ambos en estos diálogos. Al final es el objetivo de estos cómics, homenajear el pasado y darle calidad al contenido sobre estos míticos personajes.

Además de esa conversación tan maravillosa entre ambos tenemos el dibujo de Pepe Larraz para unas escenas de acción bizarras y sorprendentes. No quiero hacer spoiler, pero les aseguro que hay una fusión de personajes que nadie había visto nunca y que son un veneno tentador para aquellos que nos gusta lo macarra.

Más allá de lo que es la historia principal, muchos complementos que os detallo a continuación y que no restan aunque tampoco son canela en rama. La grapa de Spider-Man/Superman #1 con Pepe Larraz y Brad Meltzer. Spider-Man Noir y el Superman de la Edad de Oro (por Dan Slott y Marcos Martín), un choque familiar contra Mysterio (por Geoff Johns y Gary Frank), un encuentro universitario entre Gwen Stacy y Lana Lang (por Joe Kelly y Humberto Ramos), un combate entre Steel y el Duende (por Louise Simonson y Todd Nauck), un team-up moderno de Miles Morales con el Hombre de Acero (por Brian Michael Bendis y Sara Pichelli) y una breve alianza mágica entre Jane Foster (Mighty Thor) y Wonder Woman (por Jason Aaron y Russell Dauterman).

El resultado para mí es más que notable. Pepe es un mago de esto y además esa conversación entre Peter y Clark, Spiderman y Superman, es lo que todo amante de ellos quiere ver. Un acierto llevarlo por ahí, desde luego.

Precio: 6,95 euros