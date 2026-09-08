Roma saca a la luz excepcionales frescos y mosaicos bajo las Termas de Trajano

Durante los siglos I y II, la capital italiana se consolidó como el epicentro del talento en el mundo antiguo, atrayendo a creadores de todos los rincones del Imperio para engrandecer los proyectos arquitectónicos de sus gobernantes. En este contexto nacieron las emblemáticas Termas de Trajano, un monumental complejo que ahora vuelve a deslumbrar gracias a una reciente y minuciosa restauración que ha devuelto el esplendor a su gran exedra, además de rescatar murales de incalculable valor histórico.

Según ha informado la agencia EFE, las labores de conservación han sacado a la luz obras que conectan directamente con la época neroniana. El director del área capitolina y de bienes culturales del Ayuntamiento de Roma, Claudio Parisi, subraya que estas creaciones remiten a un momento histórico fascinante en el que multitud de artistas llegaron a la urbe para trabajar a las órdenes del emperador en la construcción de la majestuosa Domus Aurea. Esta conexión evidencia la continua reutilización de estructuras en la Antigüedad.

Las intervenciones se enmarcan dentro del programa PNRR-Caput Mundi y han tenido como principal logro la recuperación de dos elementos decorativos excepcionales: la denominada Ciudad Pintada y el Gran Mosaico. Ambas joyas artísticas pertenecen a edificaciones preexistentes a los baños imperiales, inaugurados en el año 109 en el Colle Oppio, justo frente al emblemático Coliseo. Ahora, tras complejos trabajos técnicos, el público podrá admirar de cerca esta estratificación arquitectónica.

Uno de los espacios más impresionantes del recinto es la gran exedra suroccidental. Se trata de una monumental construcción semicircular de aproximadamente treinta metros de diámetro, concebida en su origen como un vibrante punto de encuentro social y cultural. Su diseño incluye dos hileras de nichos que, según los investigadores, albergaban armarios repletos de libros y pergaminos, mientras que sus amplios escalones servían de asiento para los asistentes a lecturas y debates públicos.

Delante de esta exedra se erigía un pórtico sustentado por una vasta galería subterránea, el lugar exacto donde han aflorado los tesoros restaurados. La Ciudad Pintada es un extraordinario fresco mural que ofrece una vista urbana representada en perspectiva, mostrando murallas, torres y edificios desde una vista aérea. Datado en el siglo I de nuestra era, en plena época flavia, ocupa unos diez metros cuadrados, lo que lo convierte en una de las representaciones urbanas más grandes y raras que se conservan.

Por su parte, el Gran Mosaico formaba parte de una espaciosa sala abierta que conectaba con un ninfeo. En sus muros se preserva, hasta una altura de cinco metros, una estructura que los arqueólogos identifican como un scaenae frons o frente escénico teatral. Esta refinada composición está dividida en dos registros y adornada con estatuas y personajes que atestiguan el elevado nivel técnico y estético de los artesanos de la época.

El complejo termal abarcaba una inmensa extensión de casi 60.000 metros cuadrados. No era únicamente un lugar para el baño, sino un auténtico centro de ocio y cultura donde los ciudadanos paseaban, practicaban deporte y socializaban. Para garantizar la supervivencia de las nuevas áreas recuperadas y frenar los estragos del tiempo, los restauradores han tenido que estabilizar de forma rigurosa la temperatura y la humedad, aplicando productos biocidas que impiden la proliferación de microorganismos en los pigmentos.

Ante la magnitud arqueológica del descubrimiento, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha asegurado que las investigaciones continuarán en la zona, aunque se ha tomado la firme decisión de permitir ya las visitas. El regidor ha destacado que estos hallazgos constituyen los ejemplares de época romana más grandes de su tipología jamás descubiertos. De este modo, el Ayuntamiento de Roma habilitará un acceso experimental para grupos reducidos, con el fin de proteger las delicadas superficies mientras se divulga este inmenso patrimonio.