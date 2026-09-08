Zapatillas y cartas exclusivas: la alianza de Nike y One Piece desata la locura coleccionista

Una marca no pasa por su mejor momento y la otra no para de subir. Una es Nike y la otra One Piece. Pues bien, ambas marcas legendarias han unido fuerzas en una colaboración que ya tiene a muchos coleccionistas preparados incluso para acampar fuera de las tiendas. Os contamos de qué va esta colaboración que incluye zapatillas y cartas.

Nike y One Piece han hecho oficial su esperada colaboración global bajo el nombre Romance Dawn, una colección de ropa y calzado que rinde homenaje al legendario manga de Eiichiro Oda. El eje de la campaña son tres espectaculares modelos de las zapatillas Nike Air Max Plus (TN), rediseñados por completo para representar las Frutas del Diablo más icónicas de la serie. Estas frutas otorgan poderes a quien las come y es una de las bases del conocido manga.

Cada silueta otorga simbólicamente los "poderes" de sus usuarios: el modelo morado y texturizado se inspira en la Gomu Gomu no Mi de Luffy, el diseño con degradados de fuego rinde honor a la Mera Mera no Mi de Ace, y una versión médica y estilizada recrea la Ope Ope no Mi de Trafalgar Law.

Son estas:

Nike x One Piece Release Information🚨🏴‍☠️ 🍎 OPE OPE — (US & Europe) 🍇 GOMU GOMU — SNKRS Pre-Order

(US, Japan & select European countries) 🟠 MERA MERA — (Japan, Korea, China, Taiwan, Indonesia, Australia & Mexico) https://t.co/3HRRrh2QxI pic.twitter.com/gZ704WbFap — Ovrnundr (@Ovrnundr) September 3, 2026

Pero más allá de las zapatillas hay un premio en forma de carta y es ahí donde entran los coleccionistas y, ojo, los especuladores. Junto con el lanzamiento de las zapatillas, se ha presentado oficialmente la ONE PIECE CARD GAME Premium Card Collection -Nike Collaboration Edition-. La misma consta de cuatro cartas promocionales exclusivas con ilustraciones del manga modificadas con motivos de Nike. Son tres cartas de energía DON!! (personalizadas según los tres modelos de zapatillas de las Frutas del Diablo) y una carta de personaje especial con arte alternativo de Monkey D. Luffy (P-099) utilizando calzado de la marca.

Aquí las tienen:

#ONEPIECE #OnePieceTCG: habrá cartas promocionales que acompañarán la colección Nike x One Piece! pic.twitter.com/Zq0v2plVZi — AVISOS POKÉMON TCG (@POKESTOCK_ES) September 3, 2026

¿Cómo se consiguen? De forma física, al comprar cualquier par de zapatillas de la colección obtendrás una carta de energía DON!!, pero si quieres la especial de Luffy será con prendas de ropa o gorras. Además, en territorio nipón, los suscritos a las plataformas digitales de la revista Weekly Shonen Jump recibirán el set completo de 34 cartas directamente en su casa. 10 cartas DON!! "Gomu Gomu", 10 cartas DON!! "Mera Mera", 10 cartas DON!! "Ope Ope" y 4 cartas promocionales de Luffy.

Eso en Japón, pero fuera estas cartas en su versión en inglés también se distribuirán a través de tiendas físicas seleccionadas de Nike o como premios oficiales en torneos del juego de cartas de One Piece.

Para los aficionados en España, la marca abrirá una tienda pop-up exclusiva en Madrid el 19 de septiembre de 2026.