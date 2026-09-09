"Somos capaz de" o "somos capaces de": la regla para no equivocarse con esta expresión

Hay expresiones que utilizamos constantemente y cuya forma puede generar dudas cuando cambia el sujeto de la oración. Es el caso de "ser capaz de", una construcción que aparece tanto en singular como en plural y que no siempre se utiliza de la misma manera.

La duda surge especialmente en frases como "nosotros somos capaz de hacerlo" o "ellos han sido capaz de conseguirlo". También es posible encontrar este uso en textos publicados, aunque la norma académica establece cómo debe funcionar el adjetivo en estos casos.

Cuando el sujeto está en singular

La construcción no plantea dudas cuando el sujeto está en singular. Así, son habituales frases como "ella es capaz de ganar" o "él es capaz de resolverlo".

El problema aparece al cambiar ese sujeto por uno plural. En ese momento, hay que tener en cuenta la relación entre el adjetivo y la palabra a la que se refiere.

El Diccionario panhispánico de dudas explica que "capaz" es un adjetivo cuyo plural es "capaces" y señala que debe existir concordancia de número con el sustantivo o pronombre correspondiente.

Los ejemplos que provocan la duda

El uso incorrecto puede aparecer en frases de distintos tipos. Entre los ejemplos recogidos en la fuente se encuentra "Las gafas serían capaz de detectar los sentimientos y emociones de los usuarios".

En este caso, la duda está provocada por el sujeto "las gafas", que aparece en plural. La misma situación se produce en "Los internacionales del país han sido capaz de subir el nivel" y "Muchos no fueron capaz de reconocerla".

Son construcciones en las que el adjetivo permanece en singular pese a que el elemento al que se refiere está en plural.

La forma que corresponde en plural

Aquí es donde se encuentra la clave de la construcción. Cuando el sujeto es plural, el adjetivo también debe aparecer en plural.

Por tanto, las frases anteriores quedarían así: "Las gafas serían capaces de detectar los sentimientos y emociones de los usuarios", "Los internacionales del país han sido capaces de subir el nivel" y "Muchos no fueron capaces de reconocerla".

La misma regla se aplica independientemente del tiempo verbal utilizado. "Ella es capaz de hacerlo" se convierte en "ellas son capaces de hacerlo", mientras que "él ha sido capaz" pasa a "ellos han sido capaces".