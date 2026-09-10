El guionista Matthew Rosenberg reivindica el cómic frente a la inteligencia artificial

El guionista estadounidense Matthew Rosenberg ha afirmado que los personajes clásicos de las viñetas, como los que editan las firmas Marvel o DC, mantienen una absoluta vigencia en la actualidad. Durante su participación en las XXXI Jornadas del Cómic Villa de Avilés, el autor ha reflexionado sobre el origen de estos referentes culturales, recordando que nacieron en un contexto histórico agitado. Según su visión, este paralelismo explica su éxito contemporáneo, ya que hoy "estamos en un momento con más incertidumbre y agitación cultural".

Para Rosenberg, la clave del triunfo incombustible del noveno arte radica en la autenticidad del producto y en su estrecha vinculación con los creadores. Frente a industrias como la televisión, el cine o la música, que a menudo "surgen de grandes corporaciones y se diluye el valor del creador", las viñetas logran preservar una esencia artesanal. Este formato, al ser desarrollado por equipos muy reducidos, convierte el resultado en algo sumamente cercano, estableciendo en la práctica una conversación directa entre el narrador y el lector.

En una sociedad marcada por la distancia, este medio de expresión artística cobra un valor especial. "Cuando hay tanta distancia entre las personas, el cómic es una forma de expresión artística tan íntima y directa, que es algo vital", ha declarado el prolífico escritor. Este nivel de personalización es lo que, a su juicio, ha propiciado un renovado auge en el consumo de historietas, ofreciendo al público una vía de escape genuina y profundamente humana.

A lo largo de su carrera, Rosenberg ha prestado su pluma tanto a editoriales de corte independiente como a gigantes de la industria, destacando sus trabajos para Marvel Comics y DC Comics. Entre sus obras más reconocidas figuran sus aportaciones a las sagas de El Castigador, X-Men y Joker, así como su aclamado proyecto independiente 4 Kids Walk Into a Bank. Como guionista, su principal interés reside en plasmar las inquietudes que marcan su día a día, ya sea la familia o el papel del individuo en un entorno en constante mutación, asumiendo su responsabilidad "no sólo como artista si no como ciudadano".

Por otro lado, Rosenberg ha restado importancia a la irrupción de la inteligencia artificial en la creación gráfica. Considera que el impacto de esta tecnología en su sector "no es especialmente grande", fundamentalmente porque ni los creadores ni los verdaderos aficionados aprueban su uso. Aunque reconoce que siempre habrá un sector del público al que le dé igual el origen de la obra, sostiene que la inmensa mayoría busca y ansía esa experiencia humana que únicamente puede transmitir un creador de carne y hueso.

En cuanto a su futuro profesional, el guionista no frena su ritmo de producción. Actualmente se encuentra perfilando el guion de Spawn y se prepara para asumir un nuevo reto con Las tortugas Ninja. De forma paralela, desarrolla una nueva producción de sello propio que llevará por título Si la destrucción es nuestro destino, una denominación que bebe directamente de un histórico discurso pronunciado por el presidente estadounidense Abraham Lincoln.