El trágico origen del vino que esconde la mitología griega

El vino tiene su propio lugar en la mitología griega y está ligado a Dioniso, uno de sus dioses más singulares. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el escritor y narrador Héctor Urién recuperó una historia en la que una tragedia amorosa termina transformándose en uvas, sarmientos y vino. El relato comienza con Dioniso y Ampelos y continúa con otra historia relacionada con la primera resaca.

Dioniso y su favorito

Dioniso, identificado también con Baco por los romanos, era el dios relacionado con el vino. Urién recordó que incluso su nacimiento está rodeado de circunstancias particulares y que fue entregado a Sileno para que lo criase.

La historia que centra esta narración comienza cuando Dioniso se enamora de Ampelos, una figura cuya naturaleza aparece de manera diferente según las fuentes. Ampelos era "la favorita de Dionisio" y ambos compartían juegos y competiciones. Dioniso, enamorado, llegaba incluso a favorecerle cuando competían: "Cuando sólo quedaban él y Ampelos, pues la dejaba ganar".

Pero aquella situación acabaría teniendo consecuencias. Según el relato contado por Urién, los halagos hicieron que Ampelos adquiriera una confianza excesiva hasta el punto de enfrentarse a un toro salvaje.

El accidente que lo cambió todo

Ampelos se subió al toro convencido de que podía dominarlo y llegó a afirmar que nadie guiaba como él aquel animal, ni siquiera la diosa Luna.

La provocación tuvo consecuencias. La diosa escuchó sus palabras y envió un tábano que picó al toro. El animal se encabritó, lanzó a Ampelos al suelo y acabó con su vida.

Dioniso acudió junto a ella y, aunque no pudo devolverle la vida, utilizó sus poderes para transformar su cuerpo. "Entre lágrimas y con su magia divina, Dionisio transformó aquel cuerpo ya dañado y retorcido en ramas y sarmientos y los coágulos rojos de sangre en frutos, en uvas", relató Urién.

Así, dentro de este relato mitológico, Dioniso habría creado la vid a partir de Ampelos. Después recogió las uvas y elaboró el vino.

Urién resumió de esta manera el sentido de la historia: "Nosotros no podemos evitar las desgracias, no podemos echar el tiempo atrás, pero los dioses y los humanos las reciclamos en arte, en poesía, en dulzura".

De la vid a la primera resaca

La historia no termina con la creación del vino. Dioniso habría llevado su bebida por distintos lugares hasta llegar a Asia, donde fue recibido por el rey Estáfilo y la reina Mete.

El dios les entregó vino como agradecimiento por su hospitalidad. Estáfilo bebió demasiado y, según el relato, murió al día siguiente como consecuencia de la resaca.

Dioniso volvió a sentirse responsable y decidió rendir homenaje al rey. De ahí proceden, según la historia explicada en el programa, los nombres relacionados con el racimo de uvas y con la bebida.

Urién enlazó después este relato mitológico con un término científico que guarda una semejanza de nombre: "Cuando milenios después unos científicos vieron en su microscopio unas bacterias que les recordaban a un racimo de uvas, las llamaron Estafilococos".