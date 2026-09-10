Frustración por el 30 aniversario de las Spice Girls: vinilos de 300 euros y sin gira

Las Spice Girls han anunciado este jueves el lanzamiento de varias cajas recopilatorias que incluyen todos los sencillos de su discografía en formato CD y vinilo. Este movimiento comercial, diseñado para conmemorar el 30 aniversario de la banda, ha generado una notable frustración entre sus seguidores. El público albergaba la esperanza de que la sorpresa prometida se tradujera en un regreso definitivo a los escenarios musicales.

La expectación comenzó a gestarse el miércoles, cuando la girlband londinense publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales. En el vídeo se escuchaba su emblemático tema Wannabe mientras se mostraban las escaleras originales donde se grabó el famoso videoclip. Además, compartieron un anuncio de estilo periodístico que emplazaba a sus incondicionales a estar atentos a las 14:00 (hora británica) para una revelación importante relacionada con el quinteto británico.

De forma casi inmediata, las redes se llenaron de teorías que apuntaban a una inminente gira mundial que reuniría a la formación original al completo: Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham. Sin embargo, el anuncio final se redujo a la comercialización de cinco colecciones de cajas de sencillos. La respuesta ha sido predominantemente fría. Diversos internautas expresaron su malestar, calificando de "absolutamente ridículo" haber generado tanta ilusión únicamente para promocionar la venta de discos, y subrayando que el verdadero deseo del público es presenciar una gira internacional con las cinco artistas.

En cuanto al producto en sí, las distintas ediciones de estas cajas recopilatorias oscilan entre las 94,99 libras —unos 110,54 euros— para la versión estándar en formato CD, y las 277,99 libras —aproximadamente 323,48 euros— para la edición más exclusiva. Esta última incluye los 14 sencillos tanto en vinilo como en disco compacto, abarcando las caras B al completo y maquetas inéditas como Do You Think About Me, considerada una de las primeras grabaciones del grupo. Asimismo, se adjunta un libreto con mensajes inéditos redactados por las integrantes de la formación.

Según ha confirmado la banda a través de su página web oficial, estas colecciones verán la luz el próximo 6 de noviembre. La fecha elegida no es casual, ya que conmemora el momento exacto en el que, hace tres décadas, el álbum Spice catapultó a estas cinco jóvenes y convirtió el girl power en un movimiento cultural mundial.

Fundadas en 1994, las Spice Girls se mantienen como una de las agrupaciones femeninas con mayor éxito comercial en la historia contemporánea, acumulando nueve números uno en el Reino Unido y superando la barrera de los 100 millones de copias vendidas. Cabe recordar que Mel B, Mel C, Emma y Geri llevaron a cabo su última gira conjunta en el año 2019, ofreciendo un total de 13 recitales en diversos estadios del Reino Unido y la República de Irlanda. Por su parte, Victoria Beckham no ha vuelto a participar en una actuación pública junto a sus compañeras desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.