¿'La concejal' o 'la concejala'?: esto es lo que prefiere la RAE para el femenino de "concejal"

Al hablar de una mujer que forma parte de una corporación municipal, todavía es frecuente encontrar distintas formas para referirse a su cargo. La duda tiene que ver con la terminación de una palabra que durante mucho tiempo se utilizó principalmente en masculino.

La cuestión no es nueva y la norma académica lleva años recogiendo la evolución de este término, que también se ha producido en otras denominaciones de cargos y profesiones.

Una misma palabra para ambos géneros

"Concejal" designa al miembro de una corporación municipal y, por su terminación, puede utilizarse como común en cuanto al género. En ese caso, es el artículo el que marca la diferencia: "el concejal" y "la concejal".

Este uso se documenta en español y no supone un error. La incorporación de mujeres a estos puestos hizo que durante años se empleara esta misma estructura para ambos géneros.

Pero el idioma también desarrolló una alternativa con una terminación específicamente femenina.

La forma femenina

El femenino "concejala" está recogido por el Diccionario de la lengua española desde 1992. Su aparición responde a un proceso de formación de femeninos que también se ha producido con otros cargos.

Así, junto a "el concejal" comenzó a asentarse "la concejala". Con el tiempo, esta segunda forma se consolidó en el uso culto.

La evolución no implica que la construcción anterior desapareciera. Las dos posibilidades han convivido, aunque la norma académica establece una diferencia entre ellas a la hora de señalar cuál resulta más recomendable.

Qué recomienda la norma

La respuesta de la Real Academia Española es clara: "la concejala" y "la concejal" son formas correctas, pero se prefiere la primera.

La razón es sencilla. Cuando ya existe un femenino específico, asentado y plenamente válido, la norma considera preferible utilizarlo para designar a una mujer.

El mismo criterio aparece en el caso de "edil". "La edil" puede emplearse porque esta palabra admite el uso común en cuanto al género, pero también existe "edila", femenino específico que los diccionarios académicos reconocen igualmente.

Por tanto, no se trata de corregir a quien diga "la concejal". La expresión no es censurable. La recomendación se dirige hacia el uso de la forma femenina diferenciada cuando esta ya está consolidada.