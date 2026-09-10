Madrid se adentra en el cuerpo humano con el estreno mundial de 'Human Universe-The Experience'

Madrid se convierte este mes en el punto de partida de una experiencia inédita: Human Universe – The Experience, la primera exposición inmersiva concebida para trasladar al visitante al interior del cuerpo humano. Propuesta pionera que, tras su estreno mundial el 11 de septiembre, podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2027 en el Espacio Delicias, situado en el número 61 del Paseo de las Delicias, con acceso por el Museo del Ferrocarril.

La experiencia propone algo que hasta ahora parecía reservado a la imaginación cinematográfica: recorrer el organismo humano como si los visitantes hubieran sido miniaturizados y pudieran desplazarse por sus estructuras internas. Navegar por las arterias, observar el cerebro desde dentro o descubrir el funcionamiento de células y órganos forman parte de este recorrido de aproximadamente 70 minutos. Con más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en seis salas, Human Universe combina divulgación científica y entretenimiento con un potente despliegue tecnológico.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el portavoz de la organización, José María Roca, incide en que "Human Universe transforma procesos invisibles del cuerpo humano en contenidos accesibles, emocionantes e impactantes para públicos de todas las edades". Además, afirma que "más allá de una exposición, se trata de un viaje, de una expedición cultural que utiliza la última tecnología de vanguardia —realidad virtual, mapping, animación y elementos interactivos— para ofrecer una inmersión hiperrealista en los secretos, espacios y procesos del cuerpo humano".

Una base futurista para iniciar el viaje

La aventura comienza en la denominada Base Génesis, una estación científica ficticia que presenta al visitante la tecnología necesaria para emprender el viaje hacia el interior del cuerpo. A partir de ahí, el recorrido se adentra progresivamente en diferentes aspectos de nuestra anatomía y evolución.

Las seis salas abordan contenidos que van desde la evolución humana hasta la actividad neuronal, pasando por el funcionamiento de órganos, células y sistemas como el inmunitario o el circulatorio.

El visitante no se limita a contemplar las imágenes. La exposición alterna momentos de observación con propuestas interactivas en las que puede explorar su propia anatomía, manipular contenidos en pantallas y poner a prueba sus conocimientos. De esta forma, la tecnología se convierte en una herramienta para acercar conceptos científicos complejos de una manera visual y accesible.

Ciencia y espectáculo para todos los públicos

Detrás de Human Universe se encuentra un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en anatomía, divulgadores científicos, guionistas, diseñadores y artistas 3D especializados en la recreación del interior del cuerpo humano.

El proyecto busca mantener el rigor científico sin renunciar a las posibilidades narrativas y visuales del arte y el entretenimiento. El objetivo es presentar la anatomía humana no sólo como un conjunto de datos, sino como una experiencia capaz de despertar curiosidad y asombro.

Así, el público podrá descubrir cómo funcionan los órganos, qué ocurre en el interior de las células, cómo se comunican las neuronas o de qué manera actúa nuestro sistema inmunitario, todo ello mediante una puesta en escena pensada para resultar emocionante, comprensible y accesible para visitantes de todas las edades.

Madrid, primera parada de un proyecto internacional

El estreno de Human Universe – The Experience convierte a Madrid en la primera ciudad del recorrido de una iniciativa que, después de su paso por la capital, continuará por distintas ciudades españolas antes de iniciar su expansión internacional.

El proyecto pertenece a Seed of Memory y cuenta con la producción ejecutiva de Womack para la edición de Madrid 2026. Su llegada al Espacio Delicias pretende situar la divulgación científica en un territorio donde convergen cultura, espectáculo y nuevas tecnologías.

Con esta propuesta, el público podrá experimentar durante unos 70 minutos una perspectiva poco habitual de algo tan cercano como desconocido: nuestro propio cuerpo. Una travesía que transforma la anatomía humana en un escenario inmersivo y convierte la ciencia en una experiencia para explorar, observar y participar.