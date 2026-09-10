Templos, termas y anfiteatros: descubre la Túnez más romana

Túnez conserva algunos de los grandes vestigios de la presencia romana en el norte de África. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el historiador y escritor Sergio Alejo Gómez explicó cómo será el próximo viaje de autor por estos enclaves, una ruta que permitirá recorrer ciudades, templos, teatros, termas y anfiteatros mientras se profundiza en la historia de la antigua África Proconsular.

"No es un viaje normal, es un viaje de autor"

La propuesta parte de una idea concreta: acercarse a los yacimientos con explicaciones históricas durante todo el recorrido. "No es un viaje normal, es un viaje de autor", explicó Sergio Alejo Gómez, que plantea la experiencia como una forma de "sentirnos dentro de la historia".

El recorrido comienza en Cartago y pasa también por el Museo del Bardo, en la capital tunecina, donde se conserva una amplia colección de mosaicos. A partir de ahí, el itinerario se adentra en algunos de los principales restos romanos del país.

El historiador destacó precisamente la posibilidad de visitar estos lugares con un enfoque diferente al de una ruta turística convencional. Durante las visitas se introducen "píldoras históricas" y se abordan cuestiones relacionadas con el ejército romano, las ciudades, la religión, los espectáculos, la economía o las Guerras Púnicas.

De Dougga a Bulla Regia

Uno de los grandes yacimientos del recorrido es Dugga, la antigua Thugga. Allí se conservan el teatro, el Capitolio, diferentes templos, termas, viviendas y calles.

El siguiente punto es Bulla Regia, especialmente conocida por sus casas parcialmente subterráneas. La arquitectura permitía aprovechar estos espacios para protegerse de las altas temperaturas y en ellos todavía pueden contemplarse estancias decoradas con mosaicos.

La ruta pasa además por Mactaris, otro extenso conjunto arqueológico. Sergio Alejo destacó durante el programa la dimensión del lugar y el estado de algunas de sus excavaciones. "Hay muchísimo todavía por excavar", señaló.

Entre los restos aparecen las termas y el foro imperial, dentro de un espacio en el que buena parte de los vestigios todavía no han quedado completamente descubiertos.

Tres templos capitolinos y un gran anfiteatro

El itinerario llega también a Sufetula, cuyo foro presenta una característica especialmente destacada: tres templos capitolinos. El conjunto conserva además un teatro y unas termas.

Pero uno de los puntos centrales del viaje es El Jem y su anfiteatro romano. Los visitantes pueden entrar en la arena y recorrer las galerías interiores del edificio.

El lugar sirve también para explicar el mundo de los espectáculos romanos y los combates de gladiadores. El viaje no se limita así a contemplar los restos arqueológicos, sino que busca explicar qué función tenían esos edificios y cómo se desarrollaba la vida en las ciudades.

Alejo incidió en que precisamente esa combinación entre el espacio arqueológico y la explicación histórica es una de las características del proyecto: "La idea es que la gente se meta en la historia".