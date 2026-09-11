'Immortal Legend Batman': la extraña fusión del Caballero Oscuro y los Power Rangers

Voy a serles muy sincero, como siempre. No daba un duro por este cómic. Me llamaba la atención por lo bizarro de la idea y porque me parecía ver una fusión entre los Power Rangers y el universo de Batman. No daba un duro, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien. Primero porque es entretenido. Segundo porque usa bien el lore de Batman para la premisa que propone. Y tercero porque el dibujo --todo sea dicho-- es una pasada. Además, lo confieso: yo era muy fan de los Power Rangers y aquí tenemos hasta megazords de por medio. Por lo tanto, estoy muy dentro de esta idea.

Enseguida les cuento más cosas de este Batman futurista metamorfoseado, pero antes, un análisis técnico del cómic: coguionizado por Kyle Higgins y Mat Groom, dibujo con Erica D'Urso y el propio Dan Mora, contiene Immortal Legend Batman 1-6, 216 páginas y un precio de 27,50 euros.

Ahora sí, vamos con la reseña.

Batman, Nightwing y Robin a lo Power Rangers en Immortal Legend Batman

Tomen nota del argumento y prepárense para entrar en el terreno de lo bizarro. La historia nos traslada a un universo alternativo donde la humanidad abrió accidentalmente una brecha con el universo de las sombras utilizando materia oscura. De ese vacío surgieron unas monstruosas y destructivas criaturas. Para combatir esta amenaza, nació un legendario guerrero que logró canalizar la energía cósmica que une ambos mundos, convirtiéndose en una especie de 'caballero oscuro cósmico' conocido como Batman. Tras proteger al mundo durante años en una guerra constante, este portador original decidió abandonar la batalla y retirarse, no sin antes nombrar ayudantes cuyos mantos, y el suyo propio, pasan de generación en generación a personas que lo merecen.

Ese honor recae en los que habitualmente conocemos en el universo normal de Batman, como Bruce Wayne, Dick Grayson o Tim Drake. La curiosidad de este cómic es, como suele ocurrir con los elseworlds, el hecho de ver las variantes de los aliados y villanos de la factoría Gotham. Cómo se adapta el Joker, Bane, Hiedra Venenosa, Enigma… y la verdad es que funciona bien. Los diseños son interesantes y el giro de guion de quién son en realidad estos villanos también me ha gustado. No es previsible, por así decirlo.

Aparte de los secundarios, por supuesto, nos tenemos que centrar en los diseños de Batman, Nightwing o Robin. Puros Power Rangers. Uno negro, otro azul y el rojo. Pero es que encima, según avanza el cómic, tenemos más sorpresas y más diseños. Y encima, como órdago final a esta apuesta bizarra, el estilo Power Rangers, por momentos, se mezcla con Dragon Ball y el uso de las energías de la luz y de la oscuridad. Lo dicho, una locura.

Ahora bien, si es de los tradicionales, no le va a gustar ver a Batman en este plan. No existe nada palpable del Gotham habitual y tampoco el tono oscuro y gótico de la misma. Esto es para amantes de los elseworlds y, si usted lo es, yo creo que le acabará convenciendo o, como mínimo, divirtiendo.

Les dejo imágenes del diseño de los trajes:

Como pueden ver son auténticos Power Rangers y, oye, a mí me gusta, la verdad. Se nota la idea de Dan Mora aunque no siempre dibuja él y eso le resta pegada al resultado final. Por cierto, portada y contraportada bajo la sobrecubierta, con espectaculares acabados.

Conclusión: divertido elseworlds si eres fan de ellos. Es café para muy cafeteros. Dan Mora brilla como siempre cuando está y el guion es sorprendentemente disfrutable. Si gustan, disfruten de la lectura.